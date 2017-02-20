۳ شکارچی غیر مجاز در استان قزوین دستگیر شدند

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای عملیاتهای جداگانه در استان دو نفر شکارچی غیر مجاز توسط محیط بانان زحمت کش منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع الموت شرقی و باشکل در نقاط مختلف دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در یکی از عملیات ها که توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده باشگل صورت گرفت تعداد یک شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند که از وی تعداد یک قطعه کبک زنده کشف و ضبط گردید.

شمسی پور بیان کرد: در عملیات دیگر محیط بانان منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع الموت شرقی موفق به دستگیری یک شکارچی غیر مجاز شدند و از وی لاشه دو راس کل وحشی کشف و ضبط گردید.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: در حال حاضر پرونده متهمین برای بررسی و صدور حکم تحویل مراجع قضایی شده است.

وی ضمن اخطار به شکارچیانی که بدون اخذ پروانه شکار وارد مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان می‌شوند اعلام کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف ماموران یگان حفاظت مطابق قانون و به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند کرد.