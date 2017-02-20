هیئت پارلمانی روسی به ویتنام سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک هیئت روسی از نمایندگان شورای روسیه به سرپرستی« والنتینو ماتوینکو»سخنگوی این شورا، امروز به ویتنام سفر خواهد کرد.

در این سفر که تا ۲۲ فوریه (۴ اسفند) به طول خواهد انجامید، قرار است که هیئت مذکور با سران ویتنام دیدارهایی داشته باشد. این هیئت همچنین با «نگوئن تخی کیم نگان» رئیس جمعیت ملی ویتنام دیدار خواهد داشت. این هیئت روسی قصد دارد همکاری های دو کشور را به ویژه در زمینه های پارلمانی گسترش دهد.

یکی از نمایندگان شورای روسیه در جمع خبرنگاران گفت: روسیه و ویتنام از قدیم با هم در ارتباط بوده اند. روابط ما با این کشور بر اساس برابری، احترام متقابل و تصمیمات در راستای آرمان ها و ارزش های متقابل دو کشور است.

در این دیدارها همچنین قرار است که در مورد همکاری های اقتصادی- تجاری، توریسم و علمی نیز بحث و تبادل نظر شود.