۵۶ درصد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد زنجان روستایی هستند

هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ضرایب محرومیت در روستا ها و مناطق محروم بیشتر است، افزود: ۵۵ درصد از مدد جویان کمیته امداد امام خمینی در استان زنجان روستایی و ۴۵ درصد شهری هستند.

وی جامعه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان را ۲۲ هزار خانواده با جمعیت ۴۳ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: این میزان جمعیت چهار درصد جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمسنی (ره) استان زنجان گفت: زنان سرپرست خانوارتحت پوشش این نهاد ۱۳ هزار و ۶۳۶ نفر است و کمتر از دو هزار زن سرپرست خانوار جزوه زنان طلاق گرفته هستند.

صفری تاکید کرد: رویکرد کمیته امداد انسان پروری به جای گداپروری است و توانمندسازی افراد براساس ظرفیت‌ها و استعدادها از جمله اقدامات این دستگاه است ووظیفه ما این است که فقر بین نسلی را قطع کنیم و انباشت فقر اتفاق نیفتد و فقر قاتل شخصیت اجتماعی انسان و استعداد واندیشه های بلند انسانی است.

وی گفت: جنس کار امداد علمی و اقناعی است و این رویکرد، از طریق شناسایی به موقع نیازها و اولویت بندی لازم مشکلات آنها حل می‌شود وحرکت متوازن حول یک محور منجر به ارائه خدمات اثربخش و توانمندسازی خانواده‌ها خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تصریح کرد: تاکنون ۸۶ واحد مسکن شهری و ۴۴ واحد مسکن روستایی برای مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان احداث شده است.