صدرنشینی تیم هاکی قم با ۳ پیروزی و یک تساوی

جعفر جعفری مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات هاکی مردان کشور در رده سنی امید این روزها در اراک در حال برگزاری است و هاکی بازان استان قم در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و صعود خود را تقریباً مسجل کرده‌اند.

وی افزود: تیم هاکی قم در رده سنی امید، روز یکشنبه در اراک چهارمین مسابقه خود را در دور گروهی برگزار کرد و برابر تیم آذربایجان غربی به تساوی ۲ بر ۲ رسید در حالی که یاسر امیر آبادی هر ۲ گل تیم قم را در این بازی به ثمر رساند و با این تساوی صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

رئیس هیئت هاکی استان قم گفت: هاکی بازان قمی پیش از دیدار برابر آذربایجان غربی در هر ۳ بازی قبلی خود پیروز از میدان خارج شده بودند به طوری که آن‌ها در نخستین دیدار خود با ۳ گل از یاسر امیر آبادی و یک گل از حسن سلیمی، ۴ بر یک تیم زنجان را شکست دادند.

جعفری مجد بیان داشت: دومین مسابقه تیم هاکی امید قم برابر اصفهان برگزار شد که در این بازی هاکی بازان قم با نتیجه ۵ بر یک اصفهان را شکست دادند و حسن سلیمی ۲ گل و یاسر امیر آبادی، علی امیر آبادی و جواد بختیاری گلزنان این مسابقه برای قم بودند.

وی عنوان کرد: سومین مسابقه تیم هاکی قم پیش از رقابت با آذربایجان غربی برابر تیم آذربایجان شرقی انجام شد که در این بازی تیم هاکی قم ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد و یاسر امیر آبادی، علی امیر آبادی و جواد بختیاری در این بازی برای تیم هاکی قم گلزنی کردند.

رئیس هیئت هاکی استان قم تصریح کرد: تیم هاکی قم امروز در پنجمین و ششمین مسابقه خود در دور گروهی با تیم‌های سمنان و سیستان و بلوچستان مسابقه می‌دهد و بدین ترتیب پرونده مرحله گروهی این مسابقات بسته می‌شود تا تیم‌های صعود کننده آماده مصاف در دور پایانی شوند.