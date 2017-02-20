اختتامیه دومین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر صبح دوشنبه در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان از دست اندرکاران برگزاری جشنواره و همه شرکت‌کنندگان و خانواده‌های آنان تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی افزود: قرآن کتاب کامل انسان‌ساز و حاوی تمام برنامه‌ها و رموز تکامل و سعادت انسان است و دست‌یابی به این سعادت نیازمند فهم معانی، مفاهیم و پیام‌های قرآنی است.

وی، داشتن فرزند صالح و مأنوس با قرآن را از برکاتی عنوان کرد که هم در این دنیا و هم در آخرت گره از مشکلات والدین باز می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: تعلیم قرآن کریم به فرزندان یکی از حقوقی است که از سوی خداوند بر عهده هر پدری گذاشته شد.

عبدالحسین ناصری رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان و مسئول برگزاری دومین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان استان ضمن ارائه گزارشی از نحوه برگزاری جشنواره از شرکت کنندگان در این مراسم تقدیر کرد.

در خاتمه این مراسم با اهداء لوح سپاس و هدایایی، از برگزیدگان رشته های مختلف جشنواره در مقاطع مختلف تحصیلی پیش‌دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان در بخش های دختران و پسران تجلیل به عمل آمد.