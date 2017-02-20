اقدام ترامپ علیه مسلمانان ظالمانه و شرم آور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «صادق خان» با ظالمانه و شرم آور خواندن دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ممنوعیت سفر شهروندان ۷ کشور مسلمان به آمریکا گفت: من فکر می کنم اقدامی که آمریکا برای پایان دادن به بحران مهاجران انجام داده ظالمانه است.

شهردار مسلمان لندن همچنین عنوان داشت که ترامپ نباید در سفر به لندن از مزایای یک سفر رسمی بهره مند شود.

انتقاد شهردار مسلمان لندن از اقدامات ترامپ در حالی است که مجلس عوام انگلیس قرار است درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به لندن و نحوه پذیرایی از وی تصمیم گیری کند.

صادق خان و ترامپ پیش از این نیز با یکدیگر وارد تنش شده بودند. ترامپ در زمان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد سفر صادق خان به آمریکا به عنوان یک مسلمان گفته بود: همیشه استثناهایی وجود دارد.