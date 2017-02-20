به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین مذهبی همراه با اقامه عزا به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) و مدیحه سرایی توسط ذاکرین اهل بیت(ع) همزمان با رقابتهای تیمی زورخانه ای، هنرهای فردی، مرشدی و کشتی پهلوانی بزرگسالان کشور برگزار می شود.

این مراسم معنوی با مشارکت و حضور مسئولین وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون و هیات های پهلوانی و زورخانه ای سراسر کشور، آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، فدراسیون کشتی، سازمان آتش نشانی شیراز، سپاه استان فارس، اداره کل ورزش و جوانان استان فارس، بسیج ورزشکاران، اعضای شورای شهر و همچنین ورزشکاران و پیشکسوتان کشتی و ورزش زورخانه ای برگزار می‌شود.

قرائت دسته جمعی زیارت نامه آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و همچنین غبارروبی و عطرافشانی ضریح و مضجع مطهر احمدی و محمدی (ع)- شاهچراغ، بخشی از این آیین ملکوتی و معنوی است.