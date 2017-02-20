بازگشایی معابر روستای سلطان آباد در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بارش های اخیر استان فارس و سیلابی که در شهرهای مختلف استان به وقوع پیوست، تعدادی از روستاها دچار مشکلاتی نظیر آبگرفتگی معابر و منازل، تخریب خانه ها و... شده بودند.

در شیراز نیز آبگرفتگی در روستای سلطان آباد رخ داد که باعث مشکلاتی در تردد شده بود.

دهیار سلطان آباد اکنون در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: پس از وقوع بارندگی ها، تخریب هایی در دیواره های باغات داشتیم و تعدادی کارگاه نیز دچار آبگرفتگی شده بود.

مسعود فرمانی گفت: در زیرگذر سلطان آباد نیز گل و لای جمع شده بود که امکان تردد را به سختی فراهم می کرد.

دهیار سلطان آباد گفت: از روز شنبه کار شستشوی زیرگذر شروع شده و راه هایی که بسته شده بود نیز مبادرت به شسشتو و بازگشایی شد.

فرمانی گفت: این سیلاب های مقادیر زیادی پلاستیک، قوطی و.. را در منطقه پخش کرده بود که با کمک نیروهای روستا و همچنین شهرداری اقدام به جمع اوری آنان کردیم.

وی با اشاره به اینکه رسوبات اکنون آماده حمل از منطقه هستند، افزود: در حال حاضر جاده های اصلی باز شده و در راه های فرعی نیز امروز رسوبات جمع آوری شده که بارگیری خواهد شد.