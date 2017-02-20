نگاه انقلابی و مدیریت جهادی کلید رفع محرومیت‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه ثارالله، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در آیین بهره‌برداری از فاز اول طرح ۶۰۰ هکتاری کشاورزی «تکل حسن» از مناطق محروم جنوب استان کرمان با تأکید بر اینکه مردم به ویژه محرومین ولی‌نعمت ما هستند، گفت: یکی از رسالت‌های اصلی انقلاب اسلامی حمایت و پشتیبانی از مردم در مناطق محروم و بهره‌گیری از منابع طبیعی و به‌کارگیری بهینه آنها در این زمینه است که از ابتدای انقلاب با حرکت جهادی جهاد سازندگی آغاز شد، اما متأسفانه به‌تدریج نگاه غیرانتفاعی منجر به تعطیلی آن شد.

وی با بیان اینکه حرکت جهادی و احیا و ادامه روند فعالیت جهاد سازندگی در اوایل انقلاب مطالبه چند سال گذشته مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از سپاه و بسیج است، اظهار کرد: بحمدالله اقدامات مؤثری دراین خصوص توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) آغاز شده و بنده به مردم منطقه این نوید را می‌دهم که به‌طور دقیق، جامع و مستمر از این منابع طبیعی بهره خواهند برد.

سرلشکر جعفری در ادامه، ضرورت بهره‌گیری از علم و دانش فنی روز در کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: علاوه‌ براین با بکارگیری اصول اقتصاد مقاومتی و کامل کردن چرخه کاشت، داشت، برداشت و رساندن محصول به بازار که مردم در این خصوص نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کنند می‌توان شاهد آبادانی و رونق مناطق محروم بود.

فرمانده کل سپاه نگاه انقلابی و مدیریت جهادی را کلید رفع محرومیت‌ و بهبود زندگی و معیشت مردم در مناطق محروم عنوان و تصریح کرد: با نگاه انقلابی و مدیریت جهادی می‌توان تبعات فاصله گرفتن از حرکت جهادی سالهای آغازین انقلاب را جبران کرد که در این زمینه بحمدالله سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) طی سال‌های گذشته گام‌های مهم و تأثیرگذاری را برداشته‌اند.

وی افزود: ان‌شاءالله با فراگیری این رویکرد و به میدان آمدن سایر بخش‌ها و احساس مسئولیت بیشتر دستگاه‌های مسئول می‌توان چشم‌انداز مطمئنی از جریان محرومیت‌زدایی از چهره مناطق غیربرخوردار کشور داشت.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: صبغه مردمی سپاه هیچ‌گاه بین این نهاد با مردم و مشکلات آنان فاصله نینداخته است و ما در این زمینه مشتاقانه ورود کرده‌ایم و در خدمت به مردم رفع این‌گونه مشکلات از زندگی آنان لحظه‌ای دریغ نمی‌کنیم.

فرمانده کل سپاه در پایان با تقدیر از اقدامات جهادی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در رفع محرومیت در اقصی نقاط کشور تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده در راستای رسیدگی به مناطق محروم و کم‌برخوردار که از مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است و سپاه آن را دنبال می‌کند، با کمک مردم شاهد رونق کشاورزی در این مناطق باشیم.

مدیر طرح آبیاری قرارگاه خاتم در رودبار جنوب نیز در خصوص این پروژه گفت: تکنولوژی آبیاری زیر سطحی برای اولین بار در آسیا اجرا می شود و انحصاری قرارگاه خاتم الانبیا است و مصرف آب در این سیستم ۸۰ درصد کاهش می یابد.

در پایان این مراسم سرلشکر جعفری با حضور در جمع مردم روستای تکل حسن و گفتگو با آنان، در جریان مشکلات مردم محروم این منطقه قرار گرفت.

فرمانده کل سپاه همچنین با حضور در منطقه محروم طبق نمداد از توابع شهرستان رودبار جنوب از نزدیک وضعیت مردم این روستاها را مشاهده و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت و طی دستوری به مسئولین قرارگاه خاتم الانبیاء تاکید کرد ظرف چند ماه آینده باید تغییرات محسوسی در زندگی این مردم رخ دهد و با ساخت مسکن، و تامین زیرساختهای کشاورزی و اقتصادمقاومتی کمکی در خور شان به ولی نعمتان ما شود.