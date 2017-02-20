وجود اسامی سرداران سپاه در لیست تحریم بیانگر قدرت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد موحد در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز که صبح دوشنبه در کانون جوانان بسیج ناحیه کرج برگزار شد، بابیان اینکه در ایام فاطمیه قرار داریم، اظهار کرد: امید است در مسیر الهی و اهل‌بیت(ع) توفیق انجام‌وظیفه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه انسان باید صفت ستارالعیوبی پروردگار را در وجود خود داشته باشد، افزود: پیامبر اهل مدارا بود، نیکوست انسان‌های مؤمن این صفت را در خود پرورش دهند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان البرز بابیان اینکه تحمل سختی‌ها یکی از بارزترین صفات امامان معصوم محسوب می‌شود، تصریح کرد: می‌توان از این صفات نیکو به‌عنوان چراغ راه بشریت بهره برد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحد تصریح کرد: مردان الهی و شخصیت‌های ولایی با تبعیت از راه امامان معصوم از آغازین روزهای انقلاب اسلامی توانستند باتحمل سختی‌ها، گردنه‌های چر پیچ و خم را طی کنند و کشور ایران امروز بر محور توحید به‌گونه‌ای طی مسیر می‌کند که دنیا به انقلاب ما چشم دوخته است.

وی با اعلام اینکه به‌طورقطع باید همواره پیرو راه پرنور شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس باشیم، گفت: بدون شک با توسل به اهل‌بیت(ع) تحقق اهداف عالی مدنظر میسر و محقق می‌شود.

وی بیان کرد: هر از چند گاهی دشمنان اسامی اشخاص والامقامی چون سردار سلامی را در لیست تحریم قرار می‌دهند که این بیان قدرت نظام است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سردار سلامی را مایه و سرچشمه غرور ملی دانست و تصریح کرد: سخنان جانشین فرمانده کل سپاه سبب ایجاد حس عزت و پویایی در جامعه می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه البرز ضمن قدردانی از عملکرد شایسته سردار علی استاد حسینی فرمانده سابق سپاه البرز، افزود: سردار علی استاد حسینی مقابل سیاست‌های ناصواب ایستادگی کردند، وجود وی برای البرز مایه افتخار است.