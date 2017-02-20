یک هزار قطعه پرنده زینتی از شکارچیان غیرمجاز خراسان جنوبی کشف شد

مسعود مستقیم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۲۴۲ نفر از متخلفین زیست محیطی و شکارچیان غیر مجاز توسط یگان حفاظت محیط زیست استان دستگیر شده اند.

وی از کشف و ضبط هزار و ۲۶۵ قطعه و راس دام حیات وحش خبر داد و گفت: از این تعدا هزار و ۱۱۲ قطعه پرنده زیتنی بوده اند.

مستقیم ادامه داد: هزار و ۷۰ قطعه مینا، پنج قطعه کاسکو و ۳۷ قطعه عروس هلندی از جمله پرندگان زینتی کشف شده از شکارچیان غیر مجاز در۱۱ماهه سال جاری بوده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۱۰۴ قطعه انواع پرندگان وحشی شامل ۲۶ قطعه هوبره، یک بهله بحری، دو بهله بالابان، ۱۸ قطعه تیهو و ۱۹ قطعه کبک از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

مستقیم رهاسازی ۱۸ قطعه هوبره، دو قطعه چکاوک، سه قطعه مرغابی سرسبز لاشه و سه قطعه سیاه سینه را از دیگر اقدامات ۱۱ماهه سال جاری دانست و افزود: همچنین ۴۹ راس انواع پستانداران از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری، سه هزار و ۷۲۷عدد انواع ادوات و وسایل انجام شکار غیر مجاز حیات وحش از شکارچیان غیر مجاز و متخلفین زیست محیطی کشف و ضبط شده است.

بنا به گفته وی تعداد ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز، ۶۲ قبضه سلاح مجاز شامل ۴۴ قبضه ساچمه زنی، ۱۳ قبضه گلوله زنی، دو قبضه سلاح بادی، دو قبضه سلاح خفیف و یک قبضه سلاح برنو کشف شده است.

مستقیم کشف، ضبط و معدوم سازی تعداد حدود ۱۳ هزار تله و دام زنده گیری هوبره توسط یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی را از دیگر اقدامات این یگان طی دو سال گذشته دانست.

وی خواستار همکاری مردم در جلوگیری از شکارهای غیر مجاز شد و افزود: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده تخلف با شماره گیری ۱۵۴۰، مراتب را به اداره کل محیط زیست خراسان جنوبی گزارش دهند.