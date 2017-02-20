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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

اجرای سیستم آبیاری نوین در ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

اجرای سیستم آبیاری نوین در ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان

خرم آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای سیستم آبیاری نوین در سطح بیش از شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح دوشنبه در جلسه ای که به منظور استفاده حداکثری از اعتبارات صندوق توسعه ملی در سازمان جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: در سال جاری اعتبار اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی در سطح کشور ۲۴۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۶ با افزایش ۱۰ برابری به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه صندوق توسعه ملی فرصت خوبی برای توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی در استان گفت: در همین راستا در سالجاری شش هزار و ۲۵۵ هکتار تعهد استان لرستان برای اجرای سیستم های نوین آبیاری بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: در این راستا تاکنون پنج هزار و ۸۴۰ هکتار از این طرح اجرا و در حال اجراست.

بازدار گفت: تاکنون ۲۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی جذب اعتبار داشته ایم که نسبت به سال گذشته حدود ۵ برابر است.

کد مطلب 3912169

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