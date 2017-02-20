نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری تغییر می کند

عبدالرضا باقری درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری آیین نامه اساتید نمونه کشوری گفت: درحال حاضر از یک دستورالعمل برای انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری استفاده می کنیم که در طی سنوات گذشته، متناسب با مقتضیات روز تهیه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت های زیادی که در عرصه آموزش عالی ایجاد شده، ما باید شاخص های دیگری مانند کارآفرینی، دانش افزایی و فناوری را به دستورالعمل فوق اضافه کنیم.

رئیس هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم خاطرنشان کرد: در بازنگری دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری به رویکردهایی که در حوزه شرکت های دانش بنیان وجود دارد، توجه ویژه ای خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین ممکن است بخشی از شاخص های آن به افرادی اختصاص یابد که در توسعه آموزش عالی کشور نقش پر رنگی دارند.

وی افزود: در حال حاضر با کمک دانشگاه ها مباحث مذکور در کمیسیون های تخصصی مطرح شده است و در سال تحصیلی جدید آیین نامه انتخاب اساتید نمونه کشوری با رویکردهای جدیدی که لحاظ شده، ابلاغ خواهد شد.