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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۹

یک مقام مسئول به مهر خبر داد:

نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری تغییر می کند

نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری تغییر می کند

رئیس هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم از تغییر دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری خبر داد و گفت: آیین نامه جدید در سال تحصیلی آینده ابلاغ می شود.

عبدالرضا باقری درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری آیین نامه اساتید نمونه کشوری گفت: درحال حاضر از یک دستورالعمل برای انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری استفاده می کنیم که در طی سنوات گذشته، متناسب با مقتضیات روز تهیه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت های زیادی که در عرصه آموزش عالی ایجاد شده، ما باید شاخص های دیگری مانند کارآفرینی، دانش افزایی و فناوری را به دستورالعمل فوق اضافه کنیم.

رئیس هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم خاطرنشان کرد: در بازنگری دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری به رویکردهایی که در حوزه شرکت های دانش بنیان وجود دارد، توجه ویژه ای خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین ممکن است بخشی از شاخص های آن به افرادی اختصاص یابد که در توسعه آموزش عالی کشور نقش پر رنگی دارند.

وی افزود: در حال حاضر با کمک دانشگاه ها مباحث مذکور در کمیسیون های تخصصی مطرح شده است و در سال تحصیلی جدید آیین نامه انتخاب اساتید نمونه کشوری با رویکردهای جدیدی که لحاظ شده، ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 3912172
زهرا سیفی

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