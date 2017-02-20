سید پیروز موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته در پایانه نفتی خارگ در بدترین شرایط آب و هوایی و دید کم تیم عملیات و فنی پایانه نفتی خارگ موفق به پهلودهی ۷ نفتکش پهنپیکر شد.
وی افزود: شرکت پایانههای نفتی ایران بهعنوان آخرین زنجیره صادرات نفت ایران، وظیفه سنگین صادرات نفت ایران را در پایانههای نفتی کشور بر عهده دارد.
موسوی اضافه کرد: بهسازی و نوسازی صورت گرفته توسط کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران در سراسر کشور باعث ارتقای سطح کیفی، ایمنی و عملیاتی این شرکت در تمامی پایانههای نفتی و میعانات گازی کشور شده است.
مدیرعامل پایانه های نفتی ایران تصریح کرد: روز گذشته ۵ نفتکش در ترمینال نفتی تی، یک نفتکش در ترمینال نفتی آذرپاد و یک نفتکش بهصورت کشتی به کشتی محموله نفتی خود که بیش از چهار و نیم میلیون بشکه نفت بود را دریافت کرد و یا در حال دریافت هستند؛ بارگیری این نفتکشها با تنوع عملیاتی در پایانه نفتی خارگ صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تمام فعالیتها در این پایانه توسط نیروهای توانمند وزارت نفت و پایانه نفتی انجام میشود اظهار داشت: این شرکت دارای توانمندی بالایی در عرصههای مختلف تخصصی، بارگیری نفت خام، پهلودهی نفتکشها، بازسازی و نوسازی تاسیسات اسکلههای ساحلی، فراساحلی و زیردریایی است.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران یادآور شد: پرسنل عملیات دریایی پایانههای نفتی ایران و پایلوتهای این منطقه تاکنون بارها توانستهاند در شرایط بد آب و هوایی و گرد و غبار بهخوبی عملیات پهلوگیری و جداسازی را در این منطقه انجام دهند.
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