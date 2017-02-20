درمان سرطان با خواب زمستانی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دکتر مارکو دورانت یکی از کارشناسان برتر اشعه درمانی دنیا در موسسه Fundamental Physics ایتالیا، معتقد است می توان به وسیله خواب زمستانی سرطان را درمان کرد. او در این باره می گوید: خواب مصنوعی آینده درمان سرطان را به خود اختصاص خواهد داد.

در این روش با کاهش دمای بدن از ۳۷ درجه به ۱۳ تا ۱۵ درجه سانتیگراد عملکرد بدن آهسته تر شده و به بیان دیگر در آن وقفه ای ایجاد می شود.

این امر به پزشکان زمان بیشتری می دهد تا تومورها را درمان کنند. به خصوص هنگامیکه سرطان در بدن گسترده شده باشد. همچنین در این وضعیت درمان تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت زیرا بافت های بدون حرکت نسبت به اشعه درمانی عکس العمل بهتری نشان می دهند.

قابلیت ایجاد خواب زمستانی در حیوانات مانند خرس و سنجاب وجود دارد اما انسان آن را از دست داده است.

با این وجود در چند نمونه مختلف افراد توانستند از سرمای شدید جان سالم به در ببرند. به همین دلیل این ایده در ذهن دانشمندان به وجود آمد تا با تزریق دارو خواب زمستانی را در بیماران ایجاد کنند.

دورانت در این باره می گوید: نمی توان برای از بین بردن سرطان در تمام نقاط بدن از جراحی یا اشعه درمانی استفاه کرد زیرا احتمال دارد بیمار فوت کند. اما اگر بیمار در وضعیت مرگ مصنوعی قرار گیرد، می توان از رشد سرطان جلوگیری کرد. به عبارت دیگر پزشکان زمان بیشتری برای درمان در اختیار دارند.

در این حالت می توان مقاومت اشعه درمانی را افزایش داد و به این ترتیب بخش های سرطانی بدن بیمار را بدون آسیبی به او از بین برد.

در پایان درمان بیمار را از خواب زمستانی بیدار می کنید و او درمان شده است!

این شیوه هنوز در انسان مورد آزمایش قرار نگرفته اما در ۲۰۱۳ میلادی در موش ها (که به طور طبیعی به خواب زمستانی نمی روند) آزمایش شد. موش ها به طور موفقیت آمیزی در وضعیت مرگ مصنوعی قرار گرفتند.

به گفته دورانت تا چهار یا پنج سال آینده می توان این روش را برای انسان به کار برد.