نتایج آزمون استخدامی رشته های پرستاری و مامایی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه ­های اجرایی به منظور استخدام در دانشگاه های علوم پزشکی ۲۱ آبان ماه ۹۵ برگزار شد.

پس از برگزاری آزمون نتایج اولیه ۷ خوشه شغلی دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ های ۳، ۵، ۱۳، ۱۹ و ۲۴ بهمن ماه ۹۵ به تناوب اعلام شد.

در جدیدترین مرحله اعلام نتایج، نتایج شغل محلهای رشته پرستاری دانشگاه ­های علوم پزشکی اراک، تربت­ جام، رفسنجان، شهید بهشتی، شیراز و هرمزگان و همچنین شغل محلهای رشته مامایی دانشگاه­های علوم پزشکی آبادان، ارومیه، اسفراین، البرز، اهواز، ایلام، بم ، بوشهر، بهبهان، تربت­ حیدریه، دزفول، ساوه، سبزوار، شاهرود، شوشتر، قزوین، قم، کاشان، کرمان، کرمانشاه، گناباد، لارستان، مراغه، نیشابور، هرمزگان، همدان و یزد که نتایج آنها نهایی و مورد تأیید قرارگرفته است برای سایر مراحل استخدامی اعلام شده است.

داوطلبان می توانند با درج اطلاعات فردی و پرونده خود در سایت سازمان سنجش، نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.

سازمان سنجش اعلام کرد سایر رشته شغل محل های باقیمانده که فرآیند بررسی مدارک یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.