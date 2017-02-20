فرسایش خاک در لرستان به ۱۵ تن در هر هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: منابع طبیعی یعنی حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری از سطح کل اراضی بوده و در این راستا ضروری است که با تعامل بین معاونت بهبود تولیدات دامی و معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در عرصه های منابع طبیعی برای توسعه کشت گیاهان دارویی و کشت در اراضی دیم کارهای زیربنایی انجام شود.

وی افزود: استان لرستان دارای میانگین ۴۵۰ میلیمتر بارندگی، وضعیت خاک آن بسیار عالی، روان آبهای مناسب، دارای اقلیم خوب و دمای عالی بوده و متناسب با این شرایط اقلیمی باید بهره برداری مناسب از عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشیم چرا که در همه جای استان امکان بهره برداری مناسب وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تاکید کرد: با توجه به وجود ۲.۱ میلیون هکتار جنگل در استان نباید عرصه ای داشته باشیم که بهره برداری از آن صورت نگیرد.

بازدار با اشاره به اینکه فرسایش خاک در یک سال و در هر هکتار در کشور ۲۴ تن و در لرستان ۱۵ تن بوده و این میزان فرسایش را در سطح جهان بین ۴ تا ۸ تن است گفت: کشورهایی که بالای ۸ تن در هکتار در طول یک سال فرسایش خاک داشته باشند توسعه نیافته تلقی می شوند.