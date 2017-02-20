«کاموفلاژ» را در روزهای پایانی سال بشنوید/ همکاری با یک آهنگساز

رضا موسوی طراح و کارگردان پروژه «کاموفلاژ» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مخاطبان از این پروژه موسیقایی بیان کرد: پروژه «کاموفلاژ» از جمله پروژه هایی بود که ما بر اساس آثار تولید شده از سوی گروه «بهنا» به سرپرستی رامین بهنا ایده ای را طراحی کردیم و منجر به ایجاد فضایی شد که می تواند برای مخاطبان دربرگیرنده مفاهیم جدیدی باشد. این پروژه روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه در گالری طراحان آزاد تهران اجرا شد که خوشبختانه استقبال خوبی هم از سوی مخاطبان انجام گرفت.

وی ادامه داد: پیرو این اجرا از سوی برگزار کنندگان پروژه به ما پیشنهاد شد که ما دو اجرای دیگر هم تا پایان سال در گالری طراحان آزاد داشته باشیم اما با توجه به اینکه تعدادی از نوازندگان گروه در آن ایام درگیر پروژه دیگری است بنابراین ما فقط می توانیم در یک روز به اجرای برنامه بپردازیم که بر این اساس روز ۲۶ اسفند ماه تازه تریم اجرای پروژه «کاموفلاژ» را برای مخاطبان برگزار می کنیم.

این هنرمند با اشاره به ویژگی های کیفی پروژه «کاموفلاژ» گفت:پروژه «کاموفلاژ» یک رویکرد جدید نسبت به کارهای قبلی رامین بهناست که انصافا موزیسنی خلاق و با تکنیک در عرصه موسیقی است که همواره تلاش کرده فضای جدیدی را در این عرصه تجربه کند. ما در این پروژه سعی کردیم برمبنای این موسیقی خیلی به دنبال مخاطب جلب کردن های رایج نباشیم به همین جهت آنچه برای ما اهمیت داشت اجراهایی با مفاهیم بیشتر و رویکردهای جدید است که این پروژه اولین بخش از آن فضایی است که ما برای مخاطبان مد نظر داریم.

موسوی توضیح داد: واژه «کاموفلاژ» به معنای استتار است که ما در این اجرا کوشش داریم با بهره گیری از این معنا ترکیبی را به بیننده و شنونده نمایش دهیم که ترکیبی از هنرهای تجسمی و موسیقی است. ما در ابتدای اجرا فضا را به گونه ای طراحی کردیم که اول نوازنده ای حضور ندارد اما در ادامه بر اساس ایده و طرحی که با گروه موسیقی طراحی شده نوازنده ها روی صحنه اجرا حاضر می شوند و به اجرای موسیقی می پردازند که در ترکیب با هنرهای دیگر می تواند فضای متفاوتی را پیش روی او قرار دهد. البته همان طور که گفتم اجرای این پروژه اولین تجربه ما در این ترکیب است که سال آینده آن را با تفکری جدیدتر و ایده های متفاوت ادامه خواهیم داد.

وی که تاکنون کارگردانی کنسرت های گروه ها و خوانندگان مطرحی چون علیرضا قربانی، آنسامبل ذاستا و گروه «دال» را به عهده داشته با اشاره به فعالیت های دیگر خود در عرصه موسیقی بیان کرد: صحبت هایی با پیمان خازنی آهنگساز موسیقی ایرانی انجام گرفته که بتوانیم بر اساس یک چینش موسیقایی جدید پروژه جدیدی را برای مخاطبان طراحی کنیم که جزییات آن طی روزهای آینده اطلاع رسانی می شود اما فکر می کنم این پروژه نیز از آن دسته پروژه هایی است که می تواند برای مخاطبان موسیقی اثر قابل توجهی باشد. این کنسرت سال آینده در تالار رودکی برگزار می شود.

پرفورمنس «کاموفلاژ» به آهنگسازی رامین بهنا و طراحی و کارگردانی رضا موسوی روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن در گالری طراحان آزاد» اجرا شد. این اثر که به گفته رامین بهنا پیشنهادی از سوی رضا موسوی بوده، بعد از ماه ها تمرین با مجموعه قطعاتی از آلبوم پیشین رامین بهنا با عنوان «ایران ۱۱» وقطعاتی قدیمی تر از آثارش به مخاطبان ارائه شد.

کسری ابراهیمی نوازنده درامز، سیاوش امامی نوازنده گیتار، حامد حمیدزاده نوازنده گیتارباس و آرش عمرانی نوازنده سینتی سایزر نیز به عنوان نوازندگان اثر، سروش کریمی‌نژاد را به عنوان پرفورمر همراهی می کردند.