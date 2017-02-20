به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال، روز چهارشنبه، چهارم اسفندماه با دو دیدار در تهران پیگیری می شود.

در نخستین دیدار این مرحله که از ساعت ۱۵ در خانه والیبال تهران شروع می شود، تیم پیکان تهران میزبان شهرداری ارومیه خواهد بود. شهرداری ارومیه حریف سر سختی برای پیکان است و دو تیم دیدارهای جذابی در طول سالیان حضور در لیگ برتر با یکدیگر داشته اند.

در دور مقدماتی لیگ امسال نیز دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه در هفته نخست دور رفت (۲۸ مهرماه) و دور برگشت (۲۸ آذرماه) به مصاف یکدیگر رفتند که در هر دو مسابقه پیکان تهران سه بر یک به پیروزی رسید.

البته نباید فراموش کرد تیم فعلی شهرداری ارومیه با دور مقدماتی بسیار متفاوت است و پیکانی ها برای صعود به دیدار نهایی نباید در غرور پیروزی های دور مقدماتی برابر این تیم قرار گیرند.

شهرداری ارومیه برای رسیدن به این مرحله موفق به حذف کاله مازندران در مرحله نخست پلی آف شد که این موفقیت با برگزاری سه دیدار به دست آمد. به همین دلیل تیم شهرداری ارومیه نسبت به پیکان استراحت کمتری داشته و تنها سه روز بعد از دیدار سنگین و پنج سته با کاله در ارومیه، به مصاف پیکان در تهران می رود.

شاگردان پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان تهران که در دور مقدماتی جایگاه دوم جدول را به دست آوردند، در مرحله نخست پلی آف موفق به حذف خاتم اردکان هفتمی دور مقدماتی شدند و برای رسیدن به دیدار نهایی امسال باید دو برد دیگر برابر شهرداری ارومیه به دست آورند.

در دیگر دیدار دور رفت مرحله نیمه نهایی، تیم بانک سرمایه صدرنشین دور مقدماتی و حذف کننده تیم شهرداری تبریز در مرحله نخست پلی آف، میزبان نارنجی پوشان سایپا خواهد بود.

سایپا در مرحله مقدماتی موفق به کسب رتبه چهارم جدول شد و در مرحله نخست پلی آف در سه مسابقه به مصاف صالحین ورامین رفت و به سختی این تیم را از گردونه مسابقات حذف کرد.

شاگردان مسعود آرمات، سرمربی تیم سایپا نسبت به بانک سرمایه یک بازی بیشتر در مرحله نخست پلی آف داشتند که این مسابقه در پنج ست نیز برگزار شد، بنابر این ریکاوری کاملی برای دیدار نخست مرحله نیمه نهایی برابر بانک سرمایه نخواهند داشت.

بانک سرمایه مدافع عنوان قهرمانی در دور مقدماتی در دیدارهای رفت (۱۷ آذرماه) و برگشت (دهم بهمن ماه) موفق به شکست سه بر صفر سایپا شد و از نظر آماری شانس بانکی ها برای صعود به دیدار نهایی بیشتر از سایپا است.

برنامه دو دیدار دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

پیکان تهران – شهرداری ارومیه (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

بانک سرمایه – سایپا تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)