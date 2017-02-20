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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

نائب رئیس شورای شهر جهرم:

بافت های فرسوده جهرم امداد رسانی را دچار مشکل کرده بود

بافت های فرسوده جهرم امداد رسانی را دچار مشکل کرده بود

جهرم- نائب رئیس شورای شهر جهرم گفت: بافت های فرسوده جهرم خدمات رسانی به مردم در بارندگی اخیر را با مشکل رو به رو کرده بود.

عبدالله اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در جریان بارندگی اخیر مشکلات و معضلات بافت فرسوده شهری آشکار شد، گفت: این امر کمک رسانی نیروهای امدادی را سخت کرده بود.

وی عدم استقبال ساکنان بافت های فرسوده از تسهیلات مقاوم سازی را از دلایل بروز این خسارت عنوان کرد و افزود: مشکلات ناشی از عدم وجود دفاتر تسهیل گری و عدم رغبت برخی مسئولان دولتی از طرح ساماندهی بافت های فرسوده از دیگر دلایل بروز مشکلات در این بافت ها بوده است.

نماینده شورای اسلامی شهر جهرم در سازمان بافت فرسوده با اشارت به بروز خسارت های ایجاد شده به ساکنان بافت های قدیمی و فرسوده در جریان بارندگی اخیر جهرم عنوان کرد: از موانع کمک رسانی به سیل زدگان،  بافت های فرسوده بود که با تخریب شدن برخی از واحدهای مسکونی فرسوده خدمات رسانی به دیگر ساکنان نیز با مشکل مواجه بود.

کد مطلب 3912181

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