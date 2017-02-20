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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

معاون ارشاد فارس خبرداد:

راه اندازی سامانه جامع چاپ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

راه اندازی سامانه جامع چاپ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

شیراز- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از راه اندازی سامانه جامع چاپ در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

مهدی امید بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرایی کردن طرح دولت الکترونیک و همچنین تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ و وقت، تسهیل و تسریع خدمات مورد نیاز چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه جامع چاپ را راه اندازی کرد.

وی با دعوت از فعالان این حوزه عنوان کرد: این فعالان با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل چاپ و نشر،   نسبت به ثبت مشخصات واحد لیتوگرافی، چاپ و صحافی خود اقدام کنند.

امیدبخش با اشاره به اینکه از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۵، هیچ تقاضایی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان فارس به صورت دستی پذیرفته نخواهد شد و تمامی درخواست‌ها باید در این سامانه ثبت و پیگیری شود افزود: چاپخانه داران در صورت نیاز به هرگونه توضیح می‌توانید با شماره‌های ۳۸۵۱۲۶۳۲ و ۳۸۵۱۳۲۹۴ ، واحد سامانه جامع چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تماس بگیرند.

وی همچنین اعلام کرد: نرم‌افزار تحت وب سامانه جامع چاپ، در سراسر کشور قابل دسترسی است. در این سامانه کلیه فرایندهای مربوط به واحدهای چاپی از تقاضای تاسیس تا امور جاری در چهار سرفصل: فرایندهای تاسیس، نقل و انتقال، ورود، ترخیص، صادرات و امور جاری دسته‌بندی شده است.

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان فارس یادآور شد: کسانی که قصد تاسیس واحد چاپ و یا صنایع وابسته را دارند و هنوز اقدامی انجام نداده‌اند، با مراجعه به آدرس اینترنتی مربوطه و ورود به سامانه جامع چاپ و انتخاب بخش متقاضی جدید، فرم‌های مربوط به دریافت کلمه کاربری و رمز عبور را پر کرده و پس از تایید کارشناسان مربوطه، می‌توانند وارد کارتابل خود شده و فرم‌های تقاضای واحد چاپی را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: متقاضی پس از اعلام تقاضا، توسط پیام کوتاه و ایمیل در جریان روند اداری تقاضای خود قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، واحدهایی که طی سالیان گذشته پروانه بهره‌برداری خود را دریافت کرده‌اند و در حال حاضر فعالند با مراجعه به سایت اینترنتی و ورود به سامانه جامع چاپ و انتخاب بخش متقاضیان دارای پروانه بهره‌برداری، فرم‌های مربوطه را تکمیل و کلمه کاربری و رمز عبور دریافت می‌کنند و کلیه درخواست‌های خود را از طریق ورود به کنترل پنل خود در سامانه جامع چاپ  انجام خواهند داد.

کد مطلب 3912185

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