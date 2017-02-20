حضور تیم قم در لیگ دسته اول کبدی مردان کشور

مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کبدی مردان استان قم از فردا کار خود را در لیگ دسته اول کبدی مردان کشور آغاز می‌کند و در تلاش برای صعود به لیگ برتر مسابقات خود را در تهران انجام خواهد داد.

وی افزود: این مسابقات از فردا سه شنبه سوم اسفند تا پایان هفته برگزار می‌شود و در گروه نخست این مسابقات تیم کبدی قم با تیم‌های تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، کهگیلویه و به ویر احمد، ایلام و دانشگاه پیام نور هم گروه شده است و مسابقات خود را به صورت دوره‌ای برگزار می‌کند.

رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: روح الله اسکندری، قاسم نوروزیان، محمدحسین معصومیان، محمد اورنجی، حسین میرزایی، امیر عسگری، میثم صالحی، علیرضا بابایی و مهدی مؤمن بازیکنان تیم کبدی قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند که محمد اورنجی بازیکن جوان ما اخیراً به اردوی تیم ملی کبدی جوانان فراخوانده شده است.

رشیدی بیان داشت: هدایت تیم کبدی مردان قم در لیگ دسته اول کشور بر عهده علی بیگلری است و علیرضا بختیاری مسئولیت سرپرستی و مدیریت تیم اعزامی قم را بر عهده دارد و امیدوار به کسب نتایج قابل قبول توسط این تیم جوان و پرتلاش هستیم.

وی عنوان کرد: در بخش بانوان نیز کبدی کاران جوان ما در حال تمرین و آماده سازی هستند و سطح فنی کبدی بانوان قم با توجه به تزریق نیروی جوانی به این رشته در حوزه بانوان و تمرینات منظم این تیم توسعه پیدا کرده است و امیدواری زیادی به درخشش کبدی بانوان قم در سال ۹۶ در رویدادهای رسمی پیش رو داریم.

رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: رشته کبدی به دلیل این که یک رشته مدال آور در بازی‌های آسیایی به شمار می‌رود از اهمیت خاصی در سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان برخوردار است و هم کبدی مردان ایران و هم کبدی بانوان در سطح آسیا و جهان، صاحب عنوان و مدال است.