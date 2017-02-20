توزیع سبد غذایی میان ۱۱۱۷ کودک نیازمند البرزی

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سبد غذایی پیشگیری از ابتلا به سوءتغذیه هر دو ماه یکبار بین خانوادههای تحت حمایت دارای کودک زیر شش سال توزیع میشود، اظهار کرد: ارزش ریالی هر سبد غذایی، یکمیلیون و ۶۰۰ هزار ریال است و از ابتدای سال تاکنون برای کالای تحویلی به هر خانواده مشمول طرح، رقمی معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال هزینه شده است .
وی افزود: گوشت قرمز و سفید، برنج، ماکارونی، شیر، حبوبات، تخممرغ، پنیر، کره، سیبزمینی، خرما، ماست، میوه و سبزی، سبد پیشگیری از ابتلا به سوءتغذیه را تشکیل میدهد .
سالارکیا تصریح کرد: بیش از ۳۰ هزار مددجو در البرز از طریق حدود ۲۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد از خدمات بهداشتی و درمانی کمیته امداد بهرهمند هستند .
مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به بهرهمندی ۱۱۲ مددجوی دارای بیماری خاص و صعبالعلاج از خدمات رایگان شیمیدرمانی و دیالیز مراکز طرف قرارداد این نهاد در البرز گفت: عمده مددجویان تحت حمایت دارای بیماری خاص و صعبالعلاج به علت ابتلا به انواع سرطان، اماس، نارسایی کلیه و اختلال رشد از خدمات درمانی ویژه این نهاد بهرهمند هستند .
وی ضمن تأکید بر لزوم مشارکت مردم نوعدوست در طرح شفا و کمک به بیماران نیازمند خاص، خاطرنشان کرد: «طرح شفا» عنوان طرحی است که بهموجب آن کمیته امداد با همیاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران نسبت به رفع نیازهای درمانی خانوادههای تحت حمایت امداد با اولویت بیماران خاص و صعبالعلاج اقدام میکنند .
سالارکیا بابیان جزئیات اجرای طرح شفا گفت: شناسایی و تکمیل پروندههای بیماران نیازمند و ارسال آن به حوزه درمان، شناسایی گروههای متخصص و علاقهمند به مساعدت از میان اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه توضیحات کافی در خصوص ویژگی و نوع بیماری مددجویان و موردحمایت قرار دادن مددجویان بیمار توسط خیرین از بخشهای مختلف اجرای طرح مذکور است .
مدیرکل کمیته امداد البرز اظهار کرد: مطابق توافق انجامشده با دانشگاه علوم پزشکی استان، تحلیل اطلاعات مربوط به نمودار رشد کودکان تحت حمایت این اداره کل بهصورت شش ماه یکبار تهیه، بهروزرسانی و جهت ارائه خدمات در اختیار حوزه حمایت و سلامت کمیته امداد البرز قرار داده میشود.
وی بهرهگیری از ظرفیتهای خیرین و نیکوکاران در راستای کاهش آلام محرومین دردمند، التیام بخشیدن و رسیدگی به امور بیماران صعبالعلاج، شناسایی و نیازسنجی و طبقهبندی درمانی خانوادههای تحت حمایت را از برنامههای حوزه سلامت این نهاد برشمرد .
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