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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

۷ اسفند:

نشست «تحول در علوم انسانی؛ ضرورت‌ها و روش‌ها» برگزار می‌شود

نشست «تحول در علوم انسانی؛ ضرورت‌ها و روش‌ها» برگزار می‌شود

اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی سراسر کشور و انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «تحول در علوم انسانی؛ ضرورت‌ها و روش‌ها» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی سراسر کشور و انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «تحول در علوم انسانی؛ ضرورت‌ها و روش‌ها» را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور غلامرضا جمشیدیها (عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و محمدامین قانعی‌راد (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران) شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳ تا ۱۵/۳۰ در محل سالن غدیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، واقع در کرج، میدان دانشگاه،  برگزار می شود.

کد مطلب 3912200
خداداد خادم

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