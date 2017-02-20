به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی سراسر کشور و انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشست «تحول در علوم انسانی؛ ضرورت‌ها و روش‌ها» را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور غلامرضا جمشیدیها (عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و محمدامین قانعی‌راد (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران) شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳ تا ۱۵/۳۰ در محل سالن غدیر دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، واقع در کرج، میدان دانشگاه، برگزار می شود.