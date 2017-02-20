سرمربی و بازیکن سایپا به کمیته انضباطی احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار سوم مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال شب گذشته با دو دیدار در شهرهای ارومیه و تهران پیگیری شد.

تیم سایپا در خانه والیبال تهران به مصاف صالحین ورامین رفت و با شکست ۳ بر ۲ این تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافت اما این دیدار حاشیه هایی نیز به همراه داشت.

بر این اساس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، مسعود آرمات سرمربی و حیدری بازیکن این تیم را به نشست فوق العاده که ساعت ۱۱ امروز دوشنبه برگزار می شود، احضار کرد.

همچنین تعدادی از بازیکنان صالحین ورامین به نشست هفته آینده کمیته انضباطی احضار خواهند شد که اسامی آنها به زودی از سوی کمیته انضباطی اعلام می شوند.

تیم های سایپا و شهرداری ارومیه با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال که روز چهارشنبه هفته جاری پیگیری می شود، صعود کردند.

در دور رفت مرحله نیم نهایی تیم های پیکان تهران و بانک سرمایه در خانه والیبال به مصاف شهرداری ارومیه و سایپا می روند.