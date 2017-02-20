  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

رقابتهای لیگ برتر والیبال؛

سرمربی و بازیکن سایپا به کمیته انضباطی احضار شدند

سرمربی و بازیکن سایپا به کمیته انضباطی احضار شدند

سر مربی و یکی از بازیکنان تیم والیبال سایپا به دلیل حواشی بازی شب گذشته برابر تیم صالحین ورامین به نشست فوق العاده کمیته انضباطی احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار سوم مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال شب گذشته با دو دیدار در شهرهای ارومیه و تهران پیگیری شد.

تیم سایپا در خانه والیبال تهران به مصاف صالحین ورامین رفت و با شکست ۳ بر ۲ این تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافت اما این دیدار حاشیه هایی نیز به همراه داشت.

بر این اساس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، مسعود آرمات سرمربی و حیدری بازیکن این تیم را به نشست فوق العاده که ساعت ۱۱ امروز دوشنبه برگزار می شود، احضار کرد.

همچنین تعدادی از بازیکنان صالحین ورامین به نشست هفته آینده کمیته انضباطی احضار خواهند شد که اسامی آنها به زودی از سوی کمیته انضباطی اعلام می شوند.

تیم های سایپا و شهرداری ارومیه با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال که روز چهارشنبه هفته جاری پیگیری می شود، صعود کردند.

در دور رفت مرحله نیم نهایی تیم های پیکان تهران و بانک سرمایه در خانه والیبال به مصاف شهرداری ارومیه و سایپا می روند.

کد مطلب 3912202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها