پیش فروش بلیت سفرهای نوروزی در آذربایجان غربی آغاز شد

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به منظور سهولت دسترسی به خدمات توسط مسافران و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه از امروز پیش فروش بلیتهای نوروزی به صورت اینترنتی تا ۱۵ اسفند آغاز شد افزود: فروش بلیط های نوروزی از ۱۵ اسفند نیز به دو صورت اینترنتی و حضوری تا ۱۵ فروردین ۹۶ در آذربایجان غربی انجام میشود.
وی با بیان اینکه ۶۸۱ اتوبوس که ۸۰ درصد آنها «وی آی پی» هستند و یک هزار و ۲۳۱ دستگاه مینی بوس و یک هزار و ۶۸۴ دستگاه سواری آماده خدماترسانی به مسافران در استان آذربایجان غربی هستند افزود: پنج هزار و ۲۸۱ نفر راننده در این بخش فعالیت دارند، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای در صدد است تا خدمات بهینه در اختیار مسافران قرار دهد و اکنون ارتقاء کیفیت در خدمات دهی سبب تغییر ذائقه مسافران به دریافت خدمات مطلوبتر شده است.
علی اکبری با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری نزدیک به شش میلیون مسافر بوسیله ناوگان عمومی مسافربری جادهای آذربایجان غربی جابه جا شدند اظهارداشت: این تعداد مسافر در قالب ۵۵۰ هزار سفر توسط ناوگان عمومی مسافربری جادهای استان جابه جا شدند.
وی با اشاربه اینکه ۱۰۹ شرکت، شعبه و موسسه مسافربری در استان فعالیت دارد اضافه کرد: مجموع ناوگان فعال در بخش مسافربری جادهای آذربایجان غربی نزدیک به چهار هزار دستگاه بوده که شامل ۶۸۱ دستگاه اتوبوس، ۱۲۳۱ دستگاه مینی بوس و ۱۶۸۴ دستگاه سواری است.
علی اکبری با اشاره به عمر ناوگان فعال در بخش حمل و نقل جادهای مسافر آذربایجان غربی یادآور شد: عمر ناوگان اتوبوس ۸.۵ سال است که در مقایسه میانگین کشوری دو سال جوانتر است و نشان از کیفی بودن و امنیت سفرهای برون شهری دارد، عمر ناوگان مینی بوس و سواری نیز به ترتیب ۲۴ و ۱۰ سال است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی در خصوص ناوگان حمل و نقل کالا در استان نیز عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۹۱۲ دستگاه کامیون فعال در بخش حمل و نقل جادهای کالا نوسازی شده است که در مقایسه با مدت زمان سال مشابه قبل از رشد ۱۷ درصدی حکایت دارد.
علی اکبری افزود: در سال گذشته نیز ۷۵۸ دستگاه از ناوگان حمل و نقل جادهای کالای آذربایجان غربی نوسازی شده بود که روند رو به رشد این امر در افزایش ایمنی سفرهای جادهای، حفاظت از محیط زیست و کیفی سازی خدمات تاثیربسزایی دارد.
وی یادآور شد: درحال حاضر در آذربایجان غربی افزون بر ۱۸ هزار دستگاه وسیله نقلیه در بخش حمل و نقل جادهای کالا فعالیت دارند و ۳۰ هزار نفر راننده نیز در این سیستم مشغول به کار هستند.
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