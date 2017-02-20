به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه گازرسانی به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان اظهار داشت: دراین جلسه در راستای گاز رسانی به واحدهای صنعتی فاقد گاز و رفع مشکلات زیرساختهای لازم گازرسانی شهرکها و نواحی صنعتی استان بحث و تبادل نظر شد.

وی گفت: گاز از جمله زیرساخت های ضروری برای استقرار صنایع در شهرکهای صنعنی بوده که تا کنون ۱۶ شهرک در لرستان دارای گازرسانی شده اند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان افزود: از شرکت گاز استان خواستار تسریع در گاز رسانی به سایر شهرکهای فاقد گاز از جمله شهرکهای صنعتی شماره دو دورود، پلدختر، کوهدشت، الشتر و شماره دو بروجرد به ترتیب برای سرمایه گذاری و اشتغال سرمایه گذاران شدیم.

رازانی در ادامه تصریح کرد: در این کارگروه مقرر شد در سال آتی دو شهرک صنعتی شماره دو دورود و الشتر نیز گاز دار شوند.

وی بیان کرد: خوشبختانه شرکت گاز استان آماده همکاری در ایجاد زیرساخت های لازم گازرسانی در همه شهرکها و نواحی صنعتی استان است.