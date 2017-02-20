طرح مجموعه خانه شهر کرمان در زمان استانداران قبلی مطرح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی یکشنبه شب در نشست صمیمی اعضا شورای شهر کرمان با استاندار اظهار کرد: درون شوراها پیرامون مسائل بحث های کارشناسی و گفتگو صورت می گیرد که در نهایت خروجی آن در شهر اتفاق می افتد.

وی از شهرداری به عنوان قوه مجریه شورای شهر نام برد و افزود: یک فرصت خوب برای این دوره از شورای شهر به دست آمده است در صورتی که استفاده نکنیم به سادگی از دست می رود.

سیف الهی با اشاره به اینکه بسیاری از اختلاف نظرها با گفتگو قابل حل و فصل است، ادامه داد: بسیاری از دیدگاه های اعضاء شورای شهر و استاندار نزدیک به یکدیگر است.

وی به اجرای پروژه های عمرانی کرمان توسط خاتم الانبیاء اشاره کرد و افزود: این پروژه ها از نظر زمان بندی در وضعیت مناسبی قرار دارند.

معاون استاندار کرمان گفت: بیان این مطلب که قرار است خیابانی از خانه شهر برای سردر استانداری باز شود در واقع ظلم به استانداری است.

وی به تشریح تاریخچه مصوبات جابجایی خانه شهر پرداخت و افزود: طرح مجموعه خانه شهر و ساختمان جدید استانداری در زمان استانداران قبلی مطرح شده است.

سیف الهی همچنین طرح جدید میدان مشتاق را یک اتفاق ماندگار دانست و گفت: استانداری به عنوان متولی و سیاست گذار استان کرمان به وظایف خود عمل می کند و این به معنای تناقض و اختلاف نیست.

وی گفت: اجرای پروژه ها باعث آبادانی شهر کرمان می شود و باید در خصوص پروژه ها دیدگاه های کارشناسی مطرح شود.