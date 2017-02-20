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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

طراحی تراشه اختصاصی برای شبکه های نسل پنجم مخابراتی

طراحی تراشه اختصاصی برای شبکه های نسل پنجم مخابراتی

شرکت سامسونگ تراشه خاصی را برای استفاده در شبکه های نسل پنجم تلفن همراه طراحی کرده که انتظار می رود از سال ۲۰۱۸ در این شبکه ها مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، تراشه های مذکور در ایستگاه های زمینی و دکل های مخابراتی شبکه های مبتنی بر نسل پنجم تلفن همراه به کار گرفته می شوند.

با استفاده از تراشه های یاد شده سرعت تبادل داده از طریق شبکه های نسل پنج تلفن همراه به رقم بی سابقه ۲۰ گیگابیت در ثانیه می رسد که دسترسی به طیف متنوعی از خدمات چندرسانه ای و تفریحی را از طریق گوشی ها و تبلت ها امکان پذیر می کند.

استفاده از این تراشه ها دسترسی همزمان تعداد زیادی از کاربران به خدمات نسل پنجم را ممکن کرده و سامسونگ می گوید تراشه یاد شده را به شیوه ای طراحی کرده که ارزان قیمت، کم مصرف و دارای بهره وری و کارآیی بالا باشد.

در شبکه های نسل پنجم از طیف فرکانسی بالایی استفاده می شود، لذا تلاش شده این تراشه با طول موج ۲۸ گیگاهرتز که در آمریکا، کره جنوبی و ژاپن برای شبکه های نسل پنجم به کار می رود، سازگاری داشته باشد.

کد مطلب 3912213

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