تازه ترین یافته ها درباره آسیب زدن نمایشگرها به چشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، بحث و تبادل نظر در مورد اثرات زل زدن طولانی مدت به نمایشگرهای رایانه ها، گوشی ها و ... از مدتها پیش در میان دانشمندان در جریان بوده و هنوز مشخص نیست این کار تا چه حد به بینایی انسان آسیب می زند.

اما تردیدی وجود ندارد که زل زدن درازمدت به رایانه ها عوارضی برای چشمان افراد دارد. این عوارض عبارتند از تارشدن دید، سردرد، خشک شدن چشمان، آب آوردن چشم ها و خستگی چشم ها.

در اکثر موارد این مشکلات در بینایی موقتی بوده و اگر از زل زدن به نمایشگر رایانه دست بردارید، برطرف می شوند. اما اگر می خواهید با چنین مشکلاتی مواجه نشوید نباید بیش از دو ساعت به طور مداوم به نمایشگر رایانه نگاه کنید.

محققان دانشگاه آیوا می گویند نمایشگرها در مقایسه با کاغذهای چاپی آسیب بیشتری به چشمان انسان وارد می کنند، زیرا میزان پلک زدن انسان در زمان نگاه کردن به نمایشگر به یک سوم حالت عادی کاهش می یابد. این امر موجب خشک شدن چشم انسان می شود.

علاوه بر این کاربران باید به گونه ای به نمایشگر نگاه کنند که چشمانشان زاویه ای ۱۵ تا ۲۰ درجه ای با آن داشته باشد و سر اندکی رو به بالا قرار بگیرد. همچنین فاصله چشم با نمایشگر باید بین ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر باشد.

همچنین بهتر است هر ۲۰ دقیقه یک بار نگاهتان را از نمایشگر به سمت نقطه ای در دوردست در فاصله ۶ متری بدوزید و بعد از دو ساعت استفاده از رایانه ۱۵ دقیقه از آن دور باشید.

این محققان به کاربران غیرعینکی هم توصیه می کنند از عینک هایی با لنزهای خاص استفاده کنند که هم از تابش نور نمایشگر می کاهند و هم کنتراست را افزایش می دهند.