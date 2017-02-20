تمدید کنسرت زمستانی علیرضا قربانی در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، این خواننده مطرح طی روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفندماه نوبت های تمدیدی اجرایش را در تالار وحدت تهران روی صحنه می‌برد.

فروش بلیت‌های این کنسرت که به همت موسسه فرهنگی هنری «آهنگ اشتیاق» برگزار می شود از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه دوم اسفندماه آغاز شده و علاقه‌مندان برای تهیه‌بلیت می‌توانند به مراکز معتبر فرهنگی و هنری مراجعه کنند.

علیرضا قربانی که بعد از برگزاری کنسرت «دخت پری وار» در تالار وحدت تهران بیش از ۷ ماه بود که کنسرتی را در پایتخت برگزار نکرده بود، روز هشتم بهمن ماه کنسرتی را با اجرای آثار فردین خلعتبری و مهیار علیزاده برگزار کرد.

این کنسرت در ادامه اجرای «دخت پری‌وار» به آهنگسازی مهیار علیزاده بود که خرداد و تیر امسال در تالار وحدت تهران برگزار شد، اما قطعات برگزیده فردین خلعتبری که برای علیرضا قربانی به ویژه آثار شاخص آلبوم «من عاشق چشمت شدم» ساخته شده بود نیز در این برنامه اجرا شد.