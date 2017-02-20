به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت شطرنج جبل الطارق در حالی برگزار شد که حضور دو نماینده ایران در این تورنمنت با حاشیه هایی همراه بود. برنا درخشانی یکی ازشطرنجبازان ایرانی شرکت کننده در این رقابت ها بود که عملکرد وی به خاطر رقابت با «الکساندر هوزمان» از رژیم صهیونیستی با انتقادات زیادی همراه شده است. درسا درخشانی خواهر وی نیز بدون حجاب در این رقابت ها حاضر شده و همین مسائل این روزها حواشی زیادی را برای فدراسیون شطرنج ایران و رئیس آن ایجاد کرده است.
در همین رابطه مهرداد پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شطرنج ایران بیش از ۱۷ هزار بازیکن دارد که دارای ریتینگ بینالمللی هستند و امکان حضور در مسابقات مختلف را هم دارند. البته اعزام تمام این بازیکنان مستقیماً زیر نظر فدراسیون انجام نمیشود و بسیار هستند شطرنجبازانی که با هزینه شخصی در مسابقات مورد نظرشان شرکت میکنند.
وی تصریح کرد: با این اوصاف و با توجه به تعداد بالای شطرنجبازان فعال و اعزامهای بسیار زیاد آنها، امکان اینکه فدراسیون روی تمام اعزامها و عملکرد آنها نظارت داشته باشد، وجود ندارد. به هر حال این بازیکنان از آنجا که ایرانی هستند، با نام ایران و با ملیت ایرانی در مسابقات شرکت میکنند.
پهلوانزاده با بیان اینکه آنچه مسلم است چگونگی عملکرد برنا و درسا درخشانی در مسابقات جبلالطارق برخلاف موازین اسلامی ـ ایرانی بوده و باید با آن برخورد شود، گفت: حضور این دو بازیکن در مسابقات جبلالطارق از طرف فدراسیون انجام نشد؛ آنها به صورت شخصی در این رقابت ها شرکت کردند با این حال در مورد برخورد با آنها، تابع تصمیمات نظام هستیم.
وی تأکید کرد: البته پدر این شطرنجبازان نامهای به فدراسیون ارسال کرده و در آن در مورد رقابت برنا با حریف رژیم صهیونیستی توضیح داده است. ظاهراً برنا از اینکه حریفش از رژیم صهیونیستی بوده، هیچ اطلاعی نداشته و بعد از اتمام رقابت، متوجه ملیت وی شده است.
رئیس فدراسیون شطرنج در این رابطه به یک موضوع اشاره کرد و گفت: در رقابتهای شطرنج و پس از قرعهکشی هر مرحله، اسامی شطرنجبازان بدون اشاره به ملیت آنها روی میز مسابقات قرار میگیرد. ظاهراً بر اساس آنچه پدر برنا در نامه ارسالی به ما توضیح داده است، وی صبح روز رقابت مورد نظر در جایی دیگر بازی داشته است و بلافاصله پس از اتمام کارش، خود را به سالن مسابقات جبلالطارق رسانده است و رقابتش را با حریف که از رژیم صهیونیستی بوده، آغاز کرده است. این شطرنجباز و پدرش در نامه ارسالی از اتفاق رخ داده، اظهار ندامت کرده و تأکید داشتهاند که بدون اطلاع از ملیت حریف، رودرروی وی قرار گرفتهاند.
پهلوانزاده تأکید کرد: در شطرنج هم مثل خیلی از رشتهها امکان اینکه به صورت مستقیم اعلام شود که از رقابت با حریفان رژیم صهیونیستی معذوریم، وجود ندارد اما این موضوع را به طور غیررسمی به فدراسیون جهانی اعلام کردهایم که در قرعهکشیها لحاظ شود. بر اساس همین موضوع، برنا درخشانی بلافاصله پس از رقابت با حریف رژیم صهیونیستی و اطلاع از ملیت او، اعتراضش را اعلام کرده است.
وی همچنین در رابطه با حضور غیرمحجبه درسا درخشانی، اینگونه توضیح داد: دو سال است که این شطرنجباز خارج از کشور زندگی میکند و احتمالاً قصدی برای بازگشت به ایران ندارد. برنا هم هنوز به ایران بازنگشته است، در هر صورت حضور این دو بازیکن با نظارت فدراسیون انجام نشده بود.
رئیس فدراسیون شطرنج در پایان تأکید کرد که در رابطه با برنا و درسا درخشانی تابع ارزشهای کشور و تصمیمات مقامات بالا خواهد بود.
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