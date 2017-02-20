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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

ثبت نام قطعی در کاروان‌های نوروزی عتبات آغاز شد

ثبت نام قطعی در کاروان‌های نوروزی عتبات آغاز شد

مشتاقان زیارت عتبات که در این این دوره از پیش ثبت نام ها شرکت کرده اند، از ساعت ۹ صبح امروز می توانند بر اساس اولویت‌های قرعه‌کشی نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود در کاروان‌ها اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حج و زیارت، به اطلاع کلیه مشتاقان زیارت عتبات عالیات که در این دوره از پیش ثبت نام ها شرکت نموده اند، می رساند: ثبت نام اولویتهای ۱ تا ۱۰ قرعه کشی از طریق سامانه www.atabat.haj.ir از ساعت ۹ صبحدوشنبه دوم اسفندماه آغاز خواهد شد. ضمناً پذیرفته شدگان اولویت ۱۱ ( ذخیره) نیز می توانند ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ هفتم اسفندماه با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود در کاروان ها اقدام نمایند.

زمان ثبت نام قطعی در کاروان ها برای هر یک از اولویت ها بدین شرح است:

- اولویتهای ( ۱ و ۲ ) از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵

- اولویتهای ( ۳ و ۴) از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵

- اولویت ( ۵ و ۶) از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵

- اولویت (۷) از ساعت ۱۳ ظهر روز دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵

- اولویت (۸) از ساعت ۱۴ روز دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵

- اولویت (۹) از ساعت ۱۵ روز دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵

- اولویت (۱۰) از ساعت ۱۶ روز دوشنبه دوم اسفندماه ۹۵

کد مطلب 3912220

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