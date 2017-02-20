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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

با یک اختراع جدید؛

بیماران از قرص خوردن و آمپول زدن نجات می یابند

بیماران از قرص خوردن و آمپول زدن نجات می یابند

بسیاری از افراد مبتلا به بیماری های صعب العلاج مجبورند به طور مداوم قرص هایی را مصرف کنند و برای تزریق دارو به مراکز درمانی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به تازگی اختراع یک قطعه کوچک قابل کاشت در بدن انسان امید به حل این مشکل را افزایش داده است.

محققان می گویند می توان این قطعه بسیار کوچک را که حاوی نیازهای دارویی افراد است در درون بدن آنها کاشت تا مواد دارویی به تدریج به بدن انسان ها منتقل شوند و آنها دیگر نیازی به خوردن قرص و تزریق کردن نداشته باشند.

پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا معتقدند این ابزار که تنها شش میلیمتر قطر دارد و از اسفنج سیلیکونی و ذرات آهن کربونیل مغناطیسی پوشیده شده در یک بدنه پلیمری دایره ای ساخته شده و به راحتی می توان زیر پوست بدن بیمار قرار بگیرد.

برای فعال کردن این ابزار کوچک تنها کافیست یک آهن ربا از برابر آن عبور داده شود. با این کار اسفنج سیلیکونی تغییر شکل می دهد و داروی ذخیره شده در ابزار یادشده از قاب پلیمری خارج شده و در بدن پخش می شود.

مهم ترین مزیت این ابزار نسبت به نمونه های مشابه عدم نیاز آن به یک منبع برقی تامین انرژی است. زیرا این دستگاه تنها با استفاده از میدان مغناطیسی آهن ربا فعال می شود و شدت و ضعف این میدان مغناطیسی مقدار داروی منتقل شده به بدن را مشخص خواهد کرد.

محققان می گویند برای تجاری سازی این اختراع تازه هنوز به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز است و چنین ابزاری به خصوص در درمان بیماری هایی مانند سرطان کاربرد دارد.

کد مطلب 3912221

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