بهبود اشتغال و رفع نیازهای معیشتی و درمانی اولویت بنیاد شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی شهیدی محلاتی صبح دوشنبه در بدو ورود به بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز مرکز توانبخشی، ورزشی و فرهنگی ایثار در بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد که تلاش شده یک مرکز در هر یک از استان‌ها ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیس جمهور برای بررسی مشکلات و مسائل استان‌ها و طرح در دولت بررسی‌های لازم را در استان بوشهر خواهیم داشت، افزود: دولت برای رفع مشکلات مردم تلاش و برنامه‌های ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه استان بوشهر با مدیریت خوبی بحران سیل را پشت سر گذاشته است، اضافه کرد: کارهای خوبی نیز در زمینه امدادرسانی و برنامه‌های امدادرسانی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به امور معیشتی و درمان خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و اشتغال فرزندان شهدا از اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است، گفت: هم‌اکنون ۶۷ هزار فرزند شهید نیاز به کار دارند که برای رفع این مشکل در تلاش هستیم.

شهیدی محلاتی با اشاره به حمایت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران از سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سطح کشور، ادامه داد: میانگین سنی والدین شهدا حدود ۸۰ سال و میانگین سنی جانبازان ۷۰ سال است که درمان آنها را در اولویت داریم.

معاون رئیسی جمهور با اشاره به رضایت‌مندی ۸۰ درصدی جانبازان و خانواده شهدا از خدمات ارائه شده، تصریح کرد: تلاش داریم که این رضایت‌مندی را به حداکثر برسانیم.

وی در ارتباط با قانون جامع ایثارگران نیز بیان کرد: ۸۰ درصد این قانون تدوین و اجرا شده و ۲۰ درصد دیگر این قانون نی به تدوین و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است.