دانشگاه های ایران در میان ۱۴ کشور برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید احمدی در اولین نشست «هم اندیشی دانشمندان برتر کشور» گفت ایران اسلامی سهم ۱.۸ درصدی در تولید مقاله‌های علمی و سهم ۲.۰ درصدی مقالات برتر و کیفیت علم را در جهان به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: با تلاش‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی دانشمندان ما، ایران از نظر کیفیت دانشگاه‌ها جزو ۱۳ یا ۱۴ کشور برتر دنیا قرار گرفته‌ که داشتن بیش از ۲۰۰ دانشمند نشان از بازگشت به خویشتن و توانمندی در عرصه‌های علمی است.

احمدی با یادآوری اینکه در ۱۲ سال گذشته ارتقای مقاله‌ها را مبانی ارزش‌گذاری قرار می‌دادیم، گفت: هم‌اکنون با توجه به تغییر ظرفیت و رشد توانمندی و هم‌افزایی در مجموعه نهادهای علمی شاهد ظهور پژوهشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، تحقیقات گسترده و چاپ و توزیع مجلات علمی هستیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تاکید کرد: برای رشد و بالندگی مراکز علمی کشور نیازمند اهمیت دادن به پژوهش و نیز ایجاد حس اعتماد به نظام علمی و نوآوری بیش از گذشته هستیم.

وی اظهار داشت: در تمدن ایران اسلامی در پیش و پس از اسلام بار سنگین توسعه بر دوش دانشمندان، محققان و نام‌آوران حوزه علم و ادب قرار داشت و تمدن‌هایی که بر محور غیر علم استوار بوده‌اند، پایداری نداشته و آن‌هایی که باقی مانده‌اند بر مبنای هویت علمی و علما بوده است.

اولین نشست «هم اندیشی دانشمندان برتر کشور» به منظور تکریم و ارج نهادن به زحمات دانشمندان برتر کشور و بحث و تبادل نظر در خصوص شناسایی فرصت ها و چالش های پیش رو در رشد و توسعه علمی کشور، توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با همکاری بنیاد نخبگان استان فارس، با حضور دانشمندان یک درصد برتر از سراسر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ، مسئولان حوزه های مختلف آموزش عالی کشور، و مقامات استان فارس در روزهای شنبه و یکشنبه، ۳۰ بهمن تا ۱ اسفند ۹۵ در شیراز برگزار شد.