بهره برداری از خط ۲ قطار شهری مشهد نمونه آشکار مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست خط دو قطار شهری مشهد با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در توجه به مستضعفان و زائران در منشور هفت بندی خود، اظهار کرد: خوشبختانه تلاش امروز نیز در جهت کمک به زائر و مجاوران حضرت رضا(ع) است.

وی این حرکت را جلوه ای از ما می توانیم دانست و ادامه داد: امروز پرچمداری خدمت به مردم و محرومان و نیازمندان را امام و رهبری بزرگوار برافراشته‌اند، اعتقاد و باور عمیق ما این است که بسیاری آماده هستند که همچون دوره هشت ساله دفاع مقدس در صحنه حضور داشته باشند.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: باید به جوانان برومند و کارآمدی نظام تکیه کنیم زیرا می توانیم به کمک آنان بسیاری از مشکلات را از پیش پای مردم برداریم.

وی نگاه به آینده و به کارگیری مدیریت جهادی را ضروری دانست و تصریح کرد: با استفاده از همه نیروی انسانی و به ویژه نیروی جوان، بسیاری از گره‌ها گشوده می شود و ملت بزرگ ایران و مردان و زنان این کشور، این توانایی را دارند که گره‌ها را بگشایند و این حرکت امروز، محصول همکاری عزیزان بسیج و سپاه و شورای شهر مشهد است.

آیت الله رئیسی در ادامه افزود: خوشبختانه در کشور ما به تعبیر مقتدای بصیرت آفرینمان امکانات و نیروی انسانی و ظرفیت کم نداریم.

وی ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران پروژه قطار شهری مشهد عنوان کرد: این تلاش که جلوه «الذین جاهدوا فینا» می باشد، نمونه آشکار مدیریت جهادی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مدیریت جهادی چندین شاخص عمده دارد که یکی از آن ها تلاش برای خدا است، گفت: دیگری دگرخواهی در پرتو خداخواهی است و خدمت به دیگران را قرب به ذات پروردگار تلقی کردن و سوم اینکه در مقابل خود موانع را از میان برداریم.