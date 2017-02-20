سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افق»، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا پس از نخستین سفر خود به خاورمیانه و امارات متحده عربی قصد سفر به افغانستان را داشت که به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی این سفر را لغو کرد.

ماتیس اعلام کرد که در گفتگو با «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان وضعیت جنگ در این کشور را مورد بررسی قرار می دهد.

وزیر دفاع آمریکا پیش از این نیز گفته بود که آمریکا باید به پاکستان فشار بیاورد تا برای از بین بردن پایگاههای تروریستی در خاک کشورش به صورت جدی عمل کند.

فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز اظهار امیدواری کرده بود که این رویکرد تاثیر مثبتی را در مبارزه با تروریسم در منطقه به جا می‌گذارد.