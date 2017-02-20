اعتراض به برگزاری مکرر نمایشگاه فرش/اصناف زنجانی متضرر می شوند

رحیم حاج نایبی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با توجه به اعتراض عموم کسبه و اصناف در خصوص برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی و مبلمان در نمایشگاه بین المللی سایت کاسپین زنجان ، متاسفانه مجریان این گونه نمایشگاه ها برخلاف مجوزهای صادر شده رسمی از سوی صنعت، معدن تجارت استان زنجان در کنار سایر نمایشگاههای تخصصی نسبت به برگزاری نمایشگاه فرش ماشینی و مبلمان مبادرت می کنند.

وی اظهار کرد: اکثر شرکت کنندگان در این نمایشگاهها غیر بومی هستند و با توجه به حضور فروشندگان غیربومی در این نمایشگاه، فروشنده زنجانی که امیدوار به فروش محصول خود در روزهای عید است متضرر می شود و این امر ضربه به اصناف و کسبه زنجانی است که نسبت به پرداخت عوارض مالیات مبادرت می کنند و اجحاف در حق اصناف است.

نسبت به بی توجهی مسئولان و تضیع حقوق فروشنده گان فرش در استان زنجان اعتراض داریم

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه نسبت به بی توجهی مسئولان و تضیع حقوق فروشنده گان فرش در استان زنجان اعتراض داریم، گفت: اتاق اصناف استان زنجان به هیچ وجه مخالف برگزاری نمایشگاه های تخصصی و فروش نیست ولی با توجه به اینکه امسال در کنار برگزاری هر نوع نمایشگاهی همانند نمایشگاه صنایع غذایی، نمایشگاه صنایع ساختمانی و سایر نمایشگاه ها، نمایشگاه فروش فرش و موکت نیز برگزار می شود.

حاج نایبی افزود: ما اعتراض خود را به برگزاری این نمایشگاههای متعدد و متوالی فرش در استان اعلام می کنیم و ما با برگزاری سایر نمایشگاههای تخصصی در سایر مسائل دخالت و اعتراضی نداریم.

حاج نایبی تاکید کرد: در دوره های گذشته و در سالهای اخیردر کنار نمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف، مجریان نمایشگاه کاسپین بدون اطلاع اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه نسبت به برگزاری فرش ماشینی و مبلمان اقدام کردند ومااین امر اعتراض داشته و از ریاست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان می خواهیم از برگزاری چنین نمایشگاه های ممانعت کند و از حقوق اصناف دفاع شود.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه ها تضعیف حقوق اصناف استان است و در روزهای پایانی سال هستیم و اصناف زنجان همیشه در بحث پرداخت مالیات و عوارض دولتی پیشقدم بوند و در این رکود اقتصادی که در سالهای گذشته شاهد بودیم به اصناف استان کمک کنیم.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان تصریح کرد: ما چندین مورد اعتراض و شکوائیه اصناف به مسئولین درخصوص این نمایشگاهها داشتیم وامیدواریم مورد توجه قرار گیرد تا از حقوق اصناف حمایت کنیم.

نمایشگاه فرش پای ثابت نمایشگاه های زنجان

حاج نایبی گفت: طی سالجاری بیش از پنج نمایشگاه فرش ماشینی و مبلمان در استان برگزار شده است که توافق با اتاق اصناف یک بار نمایشگاه فرش تخصصی فرش ماشینی و یک بار هم نمایشگاه تخصصی مبلمان بوده و غیر از آن توافقی میان اتاق اصناف و نمایشگاه کاسپین انجام نشده و قرار داد و تفاهم نامه ای در این زمینه امضاء نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه مجریان نمایشگاه کاسپین زنجان بر خلاف مجوزهای صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان در کنار برگزاری هر نوع نمایشگاهی، نمایشگاه فرش را به عنوان پای ثابت نمایشگاه کاسپین برگزار می کنند و این امر در تضاد با مجوزهای صادر شده از سوی صنعت و معدن است.