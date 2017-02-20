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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

معاون رئیس جمهور:

سیاستهای اقتصاد کم کربن باهدف مصرف بهینه انرژی به تصویب دولت رسید

سیاستهای اقتصاد کم کربن باهدف مصرف بهینه انرژی به تصویب دولت رسید

همدان-معاون رئیس جمهور گفت: سیاستهای اقتصاد کم کربن از ضمیمه های برنامه ششم توسعه است وباهدف مصرف بهینه انرژی و کاهش آلودگی های ناشی از تولید گازهای گلخانه ای به تصویب دولت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی در همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته در دولت سیاست کم کربن تصویب شد، اظهار داشت: این سیاست پیوست برنامه ششم توسعه کشور شده است.

معصومه ابتکار افزود: برای کاهش آلودی هوا، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای سیاست کم کربن را پیگیری می‌کنیم و به عنوان یک سیاست جدی در همه بخش‌ها و استانهای مختلف پیگیری می شود.

معاون رئیس جمهور گفت: سیاستهای اقتصاد کم کربن از ضمیمه های برنامه ششم توسعه است و باهدف مصرف بهینه انرژی و کاهش آلودگی های ناشی از تولید گازهای گلخانه ای به تصویب دولت رسیده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مزیت‌های ویژه ایران در زمینه انرژی خورشیدی، گفت: تابش خورشید و زیرساخت‌هایی که وجود دارد و همچنین سرمایه انسانی و نیروی تحصیل کرده در کشور، ایران را به عنوان یکی از فرصت های خوب در عرصه جهانی برای سرمایه گذاری در موضوع انرژی های تجدید پذیر و انرژی خورشیدی معرفی کرده است.

ابتکار با اعلام حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید از سرمایه گذاری در این حوزه با مصوبات و ارائه تسهیلات، بیان کرد: سرمایه گذاری در زمینه انرژی خورشیدی در اکثر استانهای کشور و عمدتا استان‌های مرکزی، شرقی، جنوبی و همین طور غربی در حال انجام ست.

وی سرمایه گذاری در این زمینه را فرصت بسیار مناسبی دانست و تاکید کرد: انرژی های پاک خصوصا خورشیدی در کاهش آلودگی هوا و کاهش آلودگی نیروگاه ها در شهرهای صنعتی بسیار مؤثر است و ما نیز برای ایجاد این نیروگاهها تلاش می کنیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: برای انتقال تکنولوژی نیروگاههای خورشیدی به داخل کشور و حتی ایجاد نیروگاههای خورشیدی خانگی نیز تلاش می کنیم تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تشویق شوند چراکه این نیروگاهها برای کشور و شهرها بسیار مفید است.

وی افزود: ایجاد نیروگاه های خورشیدی رویکردی است که اگر با حمایت هایی که دولت انجام می دهد پیش برویم، دستاوردهای خوبی برای کشور خواهد داشت.

کد مطلب 3912232

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