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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۶ در هرمزگان آغاز شد

طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۶ در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از آغاز طرح نظارتی ویژه نیروز ۹۶ در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی صبح دوشنبه در مراسم آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز در استان هرمزگان که با حضور استانداری هرمزگان انجام شد، بیان داشت: با توجه به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی و همچنین افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات پر مصرف در ایام پایانی سال با توجه به دستورالعمل اجرایی صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز ۹۶ امروز آغاز و تا پایان فروردین ماه سال آینده اجرا می شود.

قاسمی اظهار داشت: این طرح با هدف کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات و ایجاد زمینه مناسب برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمتها و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری، دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارشهای مردمی اجرا می شود.

وی گفت: در این طرح از واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهایی شامل پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی جات، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج مورد بازرسی و همچنین در بخش خدماتی نیز فعالیت های نظارتی در زمینه شرکت های مسافرتی هوایی، زمینی و دفاتر فروش آنها، حمل و نقل درون شهری، برون شهری، اماکن تفریحی، فرهنگی،‌ اقامتی غذاخوری ها و رستوران ها و سایر موارد مهم مورد درخواست مردم بازرسی به عمل می آید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ازشهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار مراتب را با سامانه ۱۲۴ ستاد خبری به اطلاع بازرسان این سازمان برسانند.
شایان ذکر است طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز ۹۵ با مانور ماشین های گشت نظارتی آغاز بکار کرد.

کد مطلب 3912233

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