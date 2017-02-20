ترویج سبک زندگی اسلامی نیازمند بسترسازی فکری در جامعه است

حجت الاسلام داود چمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سبک زندگی اسلامی به درستی برای مردم تبیین نشده و اگر تبیین شود، دیگر این شبهه وجود نخواهد داشت که ما با ائمه معصومین(ع) فاصله داریم، سبک زندگی اسلامی هیچگاه رنگ کهنگی به خود نمی گیرد چون بر اساس فطرت انسان است.

وی افزود: تغییر سبک زندگی در مرحله اول نیاز به تغییر تفکرات جامعه دارد اما از سویی تبلیغات وسیعی از طرف دشمن انجام می شود و از سویی هم ضعف های زیادی داریم و عملکردها در حوزه فرهنگی ضعیف است.

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: شناخت و معرفت و پس از آن فرهنگ سازی امری مهم در تبیین الگوها و شناخت سبک زندگی اسلامی است.

چمانی تصریح کرد: کسی نمی تواند مدعی شود که باب معرفت و شناخت برای او بسته است چرا که امروزه به برکت انقلاب اسلامی این زمینه برای مردم فراهم شده است.

وی گسترش معرفت و فرهنگ سازی در فضای مجازی را نیز امری مهم دانست و اظهار داشت: امروزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در دسترس همه هست و توانسته بر افراد و سبک زندگی تاثیر گذارد و بخشی از مباحث تربیتی و فکری متاثر از این فضاهاست که نمی توان آن را نادیده گرفت.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات استان مرکزی یادآور شد: اگرچه در فضای مجازی اقداماتی انجام شده، اما کافی نیست و زیرساخت های درست در این بخش آنطور که باید فراهم نشده است.

چمانی خاطر نشان کرد: امروز در فضای سیاسی از سوی دشمن تحریم می شویم ولی در فضای مجازی هیچ تحریمی از سوی دشمن وجود ندارد چون این فضا به این منظور ایجاد شده تا افکار و اندیشه ها را تغییر دهند و تفکرات، عمل، ارزش ها و باورها کمرنگ کنند.