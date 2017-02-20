شهین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مسابقات ووشوی انتخابی تیم ملی در بخش دختران در قم اظهار داشت: ووشوی بانوان امروز در سطح کشور به رشد قابل توجهی رسیده است و این رشد و توسعه مدیون تلاش‌های خانواده بزرگ ووشو در تمامی کشور است و ایران نیز با توجه به عضویت دکتر علی‌نژاد رئیس فدراسیون ووشو در بخش مدیریتی فدراسیون جهانی، از نفوذ خوبی در فدراسیون جهانی ووشو برخوردار است.

وی افزود: حجاب دختران ووشوکار ما در برگزاری مسابقات بین المللی سبب شد ووشوکاران کشورهای دارای ورزشکار مسلمان مثل اندونزی، مصر و ترکیه نیز شرایط بهتری برای حضور ورزشکارانشان در میادین بین المللی داشته باشند و استفاده از لباس پوشیده برای ورزشکاران بانوی ما نیز با توجه به نفوذ ایران در فدراسیون جهانی بدون چالش خاصی نهایی و عملی شد.

نایب رئیس فدراسیون ووشو گفت: سال ۹۶ برای ووشوی بانوان ایران سال مهمی است زیرا تیم ملی بزرگسالان ما باید شهریور ماه عازم کازان روسیه شود تا در مسابقات جهانی شرکت کند و تیم ملی جوانان ما نیز مهر ماه برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم کره جنوبی خواهد شد.

نظری بیان داشت: نفراتی که در مسابقات تالوی انتخابی تیم ملی دختران در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان عنوان کسب کرده‌اند وارد اردوی انتخابی می‌شوند اما باید در هر رده سنی بر اساس سهمیه ۲ تالوکار را به کره جنوبی ببریم و این بر اساس صلاحدید کادر فنی تیم ملی است که کدام تالوکار در کدام سبک شانس بیشتری برای مدال آوری دارد.

وی عنوان کرد: در بخش ساندا نیز سهمیه ایران در هر رده سنی حضور ۴ ووشوکار در ۴ وزن است و این نفرات از مسابقات انتخابی تیم ملی در بخش ساندا در قم که با حضور ۱۱۵ سانداکار جوان و ۱۲۰ سانداکار نوجوان برگزار می‌شود گزینش اولیه شده و وارد اردوی تیم ملی می‌شوند.

تنها چند استان از تشک مخصوص تالو بهره‌مند هستند

نایب رئیس فدراسیون ووشو تصریح کرد: نوجوانان ووشوکار ما برای دومین بار است که در یک رویداد بین المللی شرکت خواهند کرد و این، میدانی برای تجربه اندوزی برای نخستین حضور نوجوانان ما در مسابقات جهانی است که در سال ۹۷ برگزار خواهد شد.

نظری با اشاره به وضعیت سخت افزاری توسعه ووشو در کشور گفت: وضعیت تجهیزاتی ما نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است اما در هر صورت ضعف‌هایی نیز هست که برطرف کردن آن‌ها به اعتبار مالی قابل توجهی نیاز دارد برای مثال تنها چند استان ما از تالو فیلد که تشک مخصوص تالو است بهره‌مند هستند و گرانی این تشک سبب شده همه استان‌ها نتوانند آن را تهیه کنند و تالو فیلد نیز فقط در چین ساخته می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم آشنایی مردم و خانواده‌ها با رشته ووشو به ویژه بخش هنرهای نمایشی تالو که برای بانوان بسیار مناسب است، عنوان کرد: تالو به تدریج در حال خروج از زیر سایه ساندا است و امروز اقبال عمومی به تالو به ویژه بانوان افزایش یافته و استقبال خوبی از آن وجود دارد اما هر اندازه تالو دیده شود و مردم آن را بشناسند بدون تردید موفقیت بیشتری در جذب ورزشکاران سازمان یافته به این رشته خواهیم داشت.