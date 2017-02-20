انتخابات انجمن نمایش مرودشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه این انتخابات شهرام صالحی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرودشت با اشاره به لزوم شناسایی جایگاه هنر و هنرمند توسط فعالان رشته نمایش از ایشان خواست ارزش وجودی هنر نمایش را بازشناسی کرده و در تقویت جایگاه آن بکوشند.

وی با اشاره به الگو گیری نوجوانان و جوانان از جامعه هنری بیان کرد: هر فرد با ورود به جرگه هنرمندان تعهداتی را در قبال جامعه پذیرفته و باید به آن پای بند باشد لذا هنرمند نمی تواند و نباید در فضای انتزاعی کار و زندگی کرده و بایسته های اجتماعی را نادیده بگیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان به فرصت های فراوان موجود درشهرستان اشاره کرد و افزود: امروز جامعه جوان ما نیازمند آگاهی و اندیشه های روشن است و بخش فرهنگ و هنر باید در انتقال این مفاهیم یاری رسان سایر بخش ها باشد.

صالحی برگزاری انتخابات در انجمن های هنری را یک وسیله و نه یک هدف برشمرد و گفت: انتخاب شدن یا نشدن افراد مهم نیست مهم این است که هنرمندان این شهر برای تعالی فعالیتهای روز آمد و موثر تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با سخنرانی و اعلام برنامه کاندیداهای ریاست انجمن نمایش، این انتخابات انجام گرفت و سید محمد حسینی به عنوان رئیس انجمن و نماینده حاضر در شورای سیاستگذاری نمایش استان و هادی امامی مقدم نیز به عنوان علی البدل انتخاب و معرفی شدند.