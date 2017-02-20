۸۸۸ هزار نفر در کنکور سراسری ۹۶ ثبت نام کردند

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۶ برای‌ پذیرش در دوره‌های‌ روزانه‌ ، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌، پردیس های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کدرشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت.

توکلی افزود: هر داوطلب می توانست متقاضی شرکت در یکی از گروه‌های پنجگانه آزمایشی شامل گروه آزمایشی یک (علوم ریاضی و فنی)، گروه آزمایشی ۲ (علوم تجربی)، گروه آزمایشی ۳ (علوم انسانی)، گروه آزمایشی ۴ (هنر) و گروه آزمایشی ۵ (زبان‌های خارجی) شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام در کنکور سراسری ۹۶ اول اسفند ۹۵ پایان یافت، تسهیلاتی برای داوطلبانی که در روزهای ۱۹ بهمن تا اول اسفند ماه موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی خود نشده اند، در نظر گرفته شد و این افراد می توانند در فرصت مجدد ثبت نام در نیمه اسفندماه، در آزمون ثبت نام کنند.

وی گفت: مهلت مجدد ثبت نام از یکشنبه ۱۵ اسفند آغاز می شود و تا چهارشنبه ۱۸ اسفند ادامه می یابد. داوطلبانی که موفق به ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۶ نشده اند می توانند در این تاریخ با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام کنند و همچنین داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند نیز می توانند در این تاریخ در صورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی و درج کد سوابق تحصیلی خود اقدام کنند.

آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم تیرماه ۹۶ در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.