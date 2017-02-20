ثبت کشتی پرسپولیس و کشتی رافائل تائید شد

ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی در راستای ثبت آثار تاریخی و میراث فرهنگی استان بوشهر برداشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ثبت کشتی پرسپولیس و کشتی رافائل در شورای ثبت استان بوشهر مورد تأیید قرار گرفت و پرونده برای ثبت به سازمان میراث فرهنگی ارسال شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بیان کرد: روند ثبت کشتی‌های تاریخی در خلیج فارس سرعت خواهد گرفت.

امیرزاده اضافه کرد: با توجه به اهمیت تاریخی و هویتی خلیج فارس آثار موجود در آن برای حفاظت و معرفی بیشتر ثبت آثار ملی شوند.