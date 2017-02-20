راه ارتباطی ۴۰۰ روستا در زنجان بازگشایی شد

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برف طی روز های گذشته راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای استان زنجان مسدود شده بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۴۰۰ روستا در استان بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی ۶۳ روستا مسدود است که با تلاش راهدارن بازگشایی می شود.

معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت:شهرستانهای زنجان و ماهنشان بیشترین مسدودی راههای ارتباطی روستایی در استان زنجان را داشتند.

یوسفی اظهار کرد: تردد در جاده های کوهستانی غیر مسدود استان زنجان ضمن همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی و با رعایت جوانب احتیاط و سرعت مطمئنه و در سایر محورهای اصلی و فرعی استان،با رعایت نکات ایمنی و به صورت عادی و روان در جریان است.

معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تاکید کرد: جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی (زنجیرچرخ، علائم هشداردهنده، پتو، لباس‌گرم، جیره‌ غذایی ) در همه جاده‌های استان الزامی است و از سفرهای غیرضروری خودداری شود.

یوسفی افزود: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.