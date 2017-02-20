محمدرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بهمن ماه ۸۷ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده مجوز فعالیت دریافت کردند افزود: امیدواریم تا پایان اسفند ماه ۷۰ مرکز دیگر مجوز خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت یازدهم در مرداد ماه، تعداد این مراکز باید به ۳۰۰ مرکز فعال مشاوره برسد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به همکاری مشترک این وزارتخانه با سازمان نظام روانشناسی در ارائه مجوز به مراکز مشاوره تاکید کرد: در کنار تسریع در ارائه مجوزها باید توانمندسازی این مراکز برای ارائه خدمات موثر در آموزش های پیش از ازدواج و پس از تشکیل خانواده مورد توجه باشد تا مجموعه این خدمات به تشکیل خانواده پایدار و کاهش میزان طلاق در جامعه منجر شود.

رستمی با بیان اینکه تعرفه استفاده از خدمات مشاوره توسط سازمان نظام روانشناسی تعیین می شود، خاطرنشان کرد: حضور در دوره های آموزشی مراکز مشاوره اختیاری است اما در حال حاضر تقاضا از سوی جوانان بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: یکی از اشکالات موجود در زمینه مراکز مشاوره نبود استاندارد آموزشی در کشور برای آموزش‌های پیش از ازدواج است که وزارت ورزش و جوانان با تدوین یک برنامه ۱۶ ساعته آموزشی با رویکرد روانشناسی، جامعه شناسی، ا قتصادی و فرهنگی در صدد رفع این مشکل است.

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: دو هزار مربی در حال فراگیری آموزش ها و تربیت هستند و امیدواریم این موضوع تا پایان سال به نتیجه برسد و خدمات آموزشی به جوانان را از فروردین ماه به صورت استاندارد و یکسان در سراسر کشور آغاز کنیم.