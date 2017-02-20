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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد؛

آغاز دوره‌های ۱۶ ساعته مشاوره ازدواج از فروردین ۹۶

آغاز دوره‌های ۱۶ ساعته مشاوره ازدواج از فروردین ۹۶

معاون ساماندهی امور جوانان اشاره به اینکه آموزش ۲ هزار مربی مشاوره تا پایان اسفند ادامه دارد، گفت: دوره‌های ۱۶ ساعته مشاوره ازدواج جوانان از فروردین ۹۶ آغاز می‌شود.

محمدرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بهمن ماه ۸۷ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده مجوز فعالیت دریافت کردند افزود: امیدواریم تا پایان اسفند ماه ۷۰ مرکز دیگر مجوز خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت یازدهم در مرداد ماه، تعداد این مراکز باید به ۳۰۰ مرکز فعال مشاوره برسد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به همکاری مشترک این وزارتخانه با سازمان نظام روانشناسی در ارائه مجوز به مراکز مشاوره تاکید کرد: در کنار تسریع در ارائه مجوزها باید توانمندسازی این مراکز برای ارائه خدمات موثر در آموزش های پیش از ازدواج و پس از تشکیل خانواده مورد توجه باشد تا مجموعه این خدمات به تشکیل خانواده پایدار و کاهش میزان طلاق در جامعه منجر شود.

رستمی با بیان اینکه تعرفه استفاده از خدمات مشاوره توسط سازمان نظام روانشناسی تعیین می شود، خاطرنشان کرد: حضور در دوره های آموزشی مراکز مشاوره اختیاری است اما در حال حاضر تقاضا از سوی جوانان بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: یکی از اشکالات موجود در زمینه مراکز مشاوره نبود استاندارد آموزشی در کشور برای آموزش‌های پیش از ازدواج است که وزارت ورزش و جوانان با تدوین یک برنامه ۱۶ ساعته آموزشی با رویکرد روانشناسی، جامعه شناسی، ا قتصادی و فرهنگی در صدد رفع این مشکل است.

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: دو هزار مربی در حال فراگیری آموزش ها و تربیت هستند و امیدواریم این موضوع تا پایان سال به نتیجه برسد و خدمات آموزشی به جوانان را از فروردین ماه به صورت استاندارد و یکسان در سراسر کشور آغاز کنیم.

کد مطلب 3912248

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