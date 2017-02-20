حضرت فاطمه زهرا(س) بهترین الگوی انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدشهاب‌الدین حسینی عصر دوشنبه در مراسم شهادت حضرت فاطمه (س) که در شهرستان ورزقان برگزار شد، با اشاره به اهمیت و ارزش مدافعان حرم اظهار داشت: باید تشکر کرد از تمام کسانی که ریال به ریال کمک می‌کنند تا مرز دفاع از عزت و شرافت‌مان، در ۳۰۰۰ کیلومتری ایران اسلامی‌ حفظ شود. امروز اگر مدافعان حرم و جبهه‌های فرهنگ و مقاومت نبود، باید در کرمانشاه و همدان جای جای کشورعزیزمان، در مقابل دشمنان، سینه سپر می‌کردیم.

دکتر حسینی با اشاره به بازدید اخیر خود از جبهه‌های مقاومت عراق علیه نیروهای تکفیری داعش تصریح کرد: در کنار نیروهایی مردمی عراق همچون حشد شعبی، و شهرهایی نظیر بشیر در عراق که در ۵۰۰ متری مرز در حال مقابله با داعش بودند، حضور یافتیم و از نزدیک دیدیم که این کمک‌های معنوی و مادی که توسط هموطنان ما صورت می‌گیرد، چقدر تاثیرگذار است و از خداوند خواستاریم این اتحاد را از مسلمانان و شیعیان نگیرد.

وی درباره ریشه اتحاد مسلمانان و مخصوصا شیعیان خاطرنشان کرد: این صلابت و عظمت رهبر معظم انقلاب‌مان است که ایشان را لایق رهبری مردمانی چون ایرانیان می‌کند و قطعا مرجعیت آیت‌الله سیستانی در عراق از دیگر علل اتحاد مسلمانان است که باعث می‌شود داعش خون‌آشام در موصل مورد محاصره مسلمانان قرار بگیرد و و به زودی و به حول و قوه الهی سوریه و عراق نیز به پیروزی کامل برسند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه درباره شان حضرت فاطمه (س) گفت: برای رسیدن به آسمان معرفت فاطمی، حتی بلندپروازترین عقول بشر حیران است. تیزپروازترین اندیشه بشر از شناخت عمق وجود حضرت فاطمه زهرا (س) عاجز است.

دکتر حسینی تشریح کرد: قرآن کریم صامت است و باید کسی باشد که بتواند آن را به حرف بیاورد. وقتی از امامان می‌گویند که حقیقت قرآن حضرت فاطمه است، حق دارند. زیرا فاطمه زهرا (س) حقیقت نهفته و نقطه تجلی ۱۱ قرآن ناطق است؛ یعنی از دامن حضرت فاطمه، ۱۱ قرآن ناطق به وجود می‌آید و اگر کسی بخواهد این حقایق را درک کند، قطعا به وجود والای حضرت فاطمه پی خواهد برد.

حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: فقره به فقره ۴۰۰ ویژگی اهل بیت (ع) قابل توجه است. وقتی امام هادی (ع) ائمه اهل بیت را اینگونه می‌شناساند که خداوند هر دری را به سوی مردم به واسطه اهل بیت می‌گشاید و هر دقیقه بخواهد خاتمه دهد، به واسطه وجود اهل بیت خاتمه می‌دهد، یعنی در زندگی انسان، اهل بیت نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کنند.

وی همچنین درباره شخصیت قرآنی امام علی (ع) تاکید کرد: حضرت علی کل و حقیقت قرآن است؛ به طوری که خداوند در ۳۰۰ آیه به‌طور مستقیم درباره ایشان سخن به میان می‌آورد در حالی که یک فضیلت برای حضرت علی (ع)، همین که جان پیامبر بودند، کافی‌ است.

وی با اشاره به اینکه سوره کوثر ظاهرا از کوتاه‌ترین سوره‌های قرآن است، گفت: از لحاظ محتوا، سوره کوثر عمیق‌ترین سوره قرآن است چراکه در هیچ‌جای قرآن، خداوند صحبت از اعطاء باز نکرده است به عبارتی صریح‌تر، فاطمه (س) تفسیر سوره کوثر است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: فاطمه آیینه تمام‌نمای حضرت حق بود و آیینه جمال و جلال پروردگار. وقتی پیامبر اکرم می‌فرمایند فاطمه معیار خشم و غضب، و رافت و رحمت پروردگار است یعنی صفات جمالی و جلالی خداوند در وجود ایشان به تجلی رسیده است.

وی در پایان اعلام کرد: همانطور که یک ورزشکار برای موفقیت در حیطه خود، قهرمانی را الگو می‌گیرد یا برخی دیگر برای پیشرفت در صنعت از پیشکسوتان و اساتید کمک می‌خواهند، باید پرسید آیا در عالم انسانیت استاد لازم نیست؟ قطعا حضرت فاطمه (س) یکی از بهترین اسوه‌های انسانیت است که فقط کسانی که به معرفت ایشان برسند، خواهند فهمید چرا وقتی پیامبر اسلام فاطمه را می‌دیدند، تمام قامت بر پا می‌ایستادند.