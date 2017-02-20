اختصاص ۱۳ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان/ خرید برق از محرومان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ایجاد اشتغال پایدار و خوکفایی خانواده مددجویان مهم‌ترین هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) است که به همین منظور مددجویان کمیته امداد طی یک فرآیند چند مرحله‌ای ابتدا شناسایی و استعداد سنجی شده و بعد از مشاوره‌های شغلی بهره‌مند می‌شوند که مشخص شود فرد در زمینه‌ای توان و مهارت لازم برای اشتغال را دارد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر انجام زمینه‌های مهارت اندوزی مددجویان برای ایجاد اشتغال پایدار، افزود: برای مددجویانی که امکان ایجاد اشتغال فراهم باشد تسهیلات در نظر گرفته می‌شود که در ده ماه سال جاری ۷۵۲ نفر به همین منظور برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

محمود تلخابی از اختصاص ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و خودکفایی برای استان قم خبر داد و گفت: ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ دریافت شده که 752 نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

وی از همکاری با کارفرمایان به منظور به کارگیری مددجویان کمیته امداد یاد کرد و گفت: حق بیمه فردی که برای کار به کارگاه‌ها معرفی می‌شود تا دو ماه پرداخت می‌شود تا به امروز تعدادی کارفرمایان که نیاز به کار در منزل دارند شناسایی شده‌اند اما نیاز است که این افراد بیشتر باشند.

مشکلات اشتغال‌زایی در قم

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم اشتغال‌زایی در قم را با مشکلاتی همراه دانست و گفت: ۹۶ درصد جمعیت استان قم شهری است و ایجاد اشتغال در حوزه‌های شهری دشوارتر است و علاوه بر این بخش اعظم مددجویان مستعد کار در قم را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که ایجاد اشتغال برای این افراد سازوکارهای خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار نفر مستعد اشتغال در استان قم وجود دارد، افزود: این به این معنی است که این افراد می‌توانند حداقل در یک زمینه اشتغال داشته باشند، یک تعدادی از خانواده‌های روستایی توان ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را دارند اما بخشی از این افراد سن بالایی دارند و توان کار فیزیکی را ندارند.

ایجاد پنل‌های خورشیدی یکی از طرح‌های کمیته امداد برای خانواده‌های تحت پوشش است

تلخابی ایجاد پنل‌های خورشیدی را یکی از طرح‌های کمیته امداد برای خانواده‌هایی که امکان هیچ گونه اشتغالی برای آن‌ها فراهم نیست نامید و گفت: در این طرح به مدت ۲۰ سال با خانواده قراداد بسته می‌شود و پنل خورشیدی تولید برق در خانه مددجو نصب می‌شود، برق ۵ کیلو واتی این پنل‌ها توسط شرکت توزیع برق خریداری می‌شود و از این طریق خانواده از درآمد پایداری بهره‌مند می‌شوند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم افزود: در این طرح خانواده از ماهی ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان درآمد بهره‌مند می‌شوند که در حال حاضر این طرح برای ۱۰۰ خانوار در حال اجرایی شدن است و امیدواریم که در سال‌های آینده چند برابر شود.

ایجاد انگیزه در خانواده‌های تحت پوشش

تلخابی با بیان اینکه انگیزه کار در بین خانواده‌ها با توجه به شرایطی که داشته‌اند پایین بود، تصریح کرد: بسیاری از خانواده‌ها به لحاظ روانی و مشکلاتی که از سپری کرده‌اند انگیزه لازم برای کار را ندارند که برای این خانواده‌ها کلاس‌های انگیزشی به منظور ایجاد این انگیزه و بازگشت به محیط اشتغال و فعالیت، برگزار شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان قم با تأکید بر ضرورت همکاری بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به منظور اشتغال و خودکفایی این خانواده‌ها، عنوان کرد: اگر در زمان باقی مانده تا پایان سال بانک‌ها برای اعطای تسهیلات همکاری‌های لازم را داشته باشند می‌توان افراد بیشتری برای ایجاد اشتغال معرفی کرد.